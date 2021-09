Les iPhone 13 Series en précommande chez RED by SFR à prix exceptionnels

Ça y est ! Après leur présentation officielle le 14 septembre, les iPhone 13 Series sont déjà disponibles en précommande sur la boutique officielle d’Apple et chez plusieurs marchands. Cependant si vous souhaitez obtenir votre iPhone 13 dès ce 24 septembre tout en faisant une très bonne affaire, c’est chez l’opérateur RED By SFR qu’il faut vous tourner. On vous explique !

iPhone 13 Séries : Jusqu’à 40 € de remise immédiate

L’offre de RED By SFR est exceptionnelle ! Elle vous permet en effet de précommander votre iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max encore moins cher que sur la boutique officielle d’Apple. Pour cela, l’opérateur vous propose une remise pouvant aller, selon le modèle choisi, jusqu’à 40 € sur le prix de vente que vous trouverez chez les meilleurs marchands.

Grâce à cette promo, vous pouvez ainsi précommander votre nouvel iPhone à un prix canon :

L’iPhone 13 Mini (128 Go) à 759 € ;

L’iPhone 13 (128 Go) à 859 € ;

L’iPhone 13 Pro (128 Go) à 1109 € ;

L’iPhone 13 Pro Max (128 Go) à 1209 €.

Précisons qu’en fonction de la version que vous choisissez (256 Go, 512 Go ou encore 1 To), le montant de la remise peut varier. Mais le prix reste plus intéressant que partout ailleurs.

Précommande iPhone 13 : payez en 4 fois sans frais !

Et ce n’est pas tout ! En plus de ces remises, RED By SFR vous offre également la possibilité de payer votre iPhone 13 Series en 4 fois, sans aucun frais. Pour cela, il suffit d’associer votre nouveau smartphone à l’un des forfaits RED au moment de la précommande.

Par exemple, si vous commandez un iPhone 13 Mini (128 Go) avec le forfait RED de votre choix, vous aurez la possibilité de ne payer que 189,75 € à la précommande, puis trois autres mensualités du même montant pour le règlement de votre smartphone. Le coût du forfait, vous sera, bien entendu, facturé normalement dès le premier mois.

Précisons enfin que les iPhone 13 vendus par RED By SFR ne sont pas simlockés. Vous pouvez donc les utiliser avec n’importe quel opérateur. Ils bénéficient par ailleurs tous d’une garantie de 2 ans.

Précommandez donc dès maintenant l’iPhone 13 de votre choix et recevez-le chez vous dès le 24 septembre 2021.

​​​​​​​