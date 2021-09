Xiaomi étoffe sa gamme avec le nouveau Redmi 10 à partir de 159 € seulement

Afin d’occuper un maximum de terrain en rayon, Xiaomi étoffe ses séries de smartphones et vient d’annoncer la disponibilité du nouveau Redmi 10. Il s’agit d’une version légèrement revue du Redmi 10 Prime récemment présenté sur le marché indien. Particulièrement abordable, il est disponible à partir de 159 € jusqu’au 30 septembre.

Xiaomi continue son offensive tous azimuts sur les différents marchés mondiaux et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, le constructeur étant très proche du sommet dans le secteur des smartphones. Ainsi après avoir présenté le Redmi 10 Prime, mais uniquement pour les Indiens, la France profite d’une version quasiment identique à un prix très alléchant puisqu’inférieur à 160 € pendant les premiers jours de sa commercialisation. Après, il faudra compter environ 20 € de plus ce qui le place malgré tout parmi les téléphones portables les moins chers du marché.

4 capteurs photo et un écran LCD de 90 Hz

Malgré son prix, le Redmi 10 fait plutôt bonne figure avec une fiche technique qui peut se targuer de proposer un capteur photo principal de 50 mégapixels avec un autre capteur de 8 mégapixels et deux autres objectifs de 2 mégapixels. Son écran mesure 6,5 pouces en diagonale sur une dalle LCD, mais profite d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz qui s’adapte selon l’application en cours d’utilisation afin d’optimiser la consommation de la batterie. Cette dernière embarque 5000 mAh (6000 mAh pour le Redmi 10 Prime) capable de supporter la charge à 18 watts alors que le fabricant livre un bloc d’alimentation de 22,5 Watts dans la boîte. Notez la possibilité de charge inversée depuis le connecteur USB-C pour alimenter un autre smartphone.

Quelques fonctionnalités intéressantes et pratiques

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi 10 est animé par une puce Mediatek Helio G88 gravée en 12 nm avec 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 d’espace de stockage interne que l’on peut étendre avec une carte mémoire micro SD à ranger dans le logement prévu à cet effet.



L’appareil peut supporter deux cartes SIM simultanément. Il profite d’un émetteur infrarouge, comme tous les téléphones portables de la marque afin d’en faire une télécommande universelle pour piloter une TV, un lecteur DVD, un amplificateur audio/vidéo, etc. Notez la présence de deux haut-parleurs pour un son stéréo, certainement déséquilibré comme c’est souvent le cas, l’un des transducteurs, plus puissant prenant le pas sur l’autre, mais c’est déjà ça. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil du mobile, mais la reconnaissance faciale est également possible pour déverrouiller l’appareil.

Le Redmi 10 est 4G, Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1 ainsi que NFC pour le paiement sans contact et l’appairage instantané. Selon Xiaomi, il fait 181 grammes pour des dimensions de 161,95x75,53x8,92 mm.

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi 10 est disponible pour un prix de 179 € pour la version 4+64 Go et à 199 € pour 4+128 Go. Le fabricant propose une réduction de 20 € sur le modèle 4+64 Go et de 30 € sur la version 4+128 Go pour tout achat réalisé entre le 20 et le 30 septembre 2021.

