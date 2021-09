Alerte ! Dernier jour pour profiter de la promotion Free Mobile 80Go !

Vous n'avez pas craqué pour la série Free 80Go ? Pas de panique, la promotion de Free Mobile est encore valable jusqu'à ce soir, 23h59 ! Nous vous rappelons dans cet article les garanties de cette offre promotionnelle.

La série Free Mobile 80Go

Si vous n'avez pas été abonné au forfait Free au cours de ces 30 derniers jours, la série Free 80Go est à vous ! Réservée à toute nouvelle souscription, cette série Free est sans engagement, vous permettant de résilier dès que vous le souhaitez votre abonnement et sans frais.

La série Free est au prix de 9,99€ par mois la première année de votre souscription avant d'évoluer automatiquement vers le forfait Free 5G dont le tarif mensuel s'élèvera à 19,99€. Ce changement de forfait s'accompagnera davantage de garanties telles qu'une enveloppe data plus importante en France (voire illimitée et avec la 5G) comme à l'étranger, une liste plus exhaustive de pays concernés par les communications et votre connexion internet ou encore le service Ligue 1 Uber Eats.

Les garanties de la série Free sont les suivantes :

80Go d'Internet + Free WiFi illimité en France

en France 10Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

La vente privée Free Mobile toujours disponible sur Veepee

Petit rappel pour les membres Veepee, la vente privée Free Mobile est toujours disponible, et ce, jusqu'à ce jeudi 23 septembre, 6h00 ! Il s'agit de la série spéciale 50Go au prix de 8,99€ par mois, à vie !

Avec ce forfait pas cher de Free, vous disposerez des garanties suivantes :