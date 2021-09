Il n’y aura pas de OnePlus 9T cette année et la marque unifie sa surcouche logicielle avec celle d’Oppo

Au cours d’un entretien accordé au site The Verge, Pete Lau, CEO de OnePlus a confirmé l’annulation de la sortie d’un OnePlus 9T pour cette année ainsi que le développement d’une surcouche logicielle unique à Android pour les marques Oppo et OnePlus.

CEO de OnePlus, Pete Lau a réalisé une interview pour le site The Verge où il confirme plusieurs informations. La première est le fait que la série des OnePlus 9 n’aura pas de déclinaison T cette année. Comme Xiaomi, la marque chinoise avait initié il y a quelques années de cela une version spéciale d’un modèle phare en lui attribuant la lettre T. Le dernier en date reste donc et restera peut-être définitivement, le OnePlus 8T. Car qui sait, peut-être y aura-t-il un OnePlus 10T l’année prochaine. En tout cas, pas de OnePlus 9T cette année de l’aveu même de Pete Lau. Plusieurs rumeurs se faisant insistantes à ce sujet depuis déjà quelques mois. C’est désormais confirmé.

Fusion des deux surcouches logicielles OxygenOS et ColorOS

L’autre « grande information » de cette interview est le fait que les deux surcouches logicielles OxygenOS développée par OnePlus et ColorOS proposée par Oppo sur leurs smartphones respectifs font fusionner. Le code aurait été achevé récemment et la nouvelle version du logiciel sera déployée à partir de l’année prochaine. Ses bases sont identiques pour les deux marques. Une seule équipe est chargée du développement. Les deux systèmes d’exploitation basés sur Android continueront d’avoir leur propre image et des fonctionnalités uniques, selon Pete Lau. D’après ce dernier, les équipes de développement ont cherché à produire un système qui soit « aussi rapide, fluide, propre et léger qu’OxygenOS tout en étant aussi fiable, intelligent et riche en fonctionnalités que ColorOS ». Le meilleur des deux mondes, en somme. Il est vrai qu’OxygenOS est apprécié pour sa fluidité et que ColorOS est apprécié pour son ergonomie et ses fonctions pratiques. Reste à voir quel sera le premier modèle à en profiter…

Une nouvelle surcouche commune pour quel smartphone ?

Selon Pete Lau, la nouvelle surcouche logicielle fera ses débuts sur le OnePlus 10 tandis qu’Oppo aura aussi envie de le proposer sur son prochain smartphone haut de gamme, le Find X4. Les mobiles des deux marques recevront également la nouvelle surcouche mais devront attendre le déploiement d’Android 13 pour cela. Peut-être pour des raisons de ressources nécessaires importantes pour une telle mise à jour et de la rendre disponible à un très grand nombre d’utilisateurs. En outre, on apprend également que les technologies de charge rapide SuperVOOC pour Oppo et Warp Charge pour OnePlus vont aussi fusionner.

