Les Google Pixel 5 et 4a en promo chez Boulanger 

Pour la rentrée, Boulanger revient avec une nouvelle promo spécialement adressée aux inconditionnels des smartphones du géant Google. Jusqu’au 3 octobre, l’enseigne vous offre en effet d’intéressantes réductions sur le Google Pixel 5 et le Google Pixel 4a, des modèles qui sont rarement en promotion. Les détails dans cet article.

40 € de remise immédiate sur le Google Pixel 5

En attendant la sortie prochaine du Pixel 6, le Google Pixel 5 reste le fer de lance des smartphones commercialisés par le géant d’internet. Dans le cadre de cette promotion, il est proposé à 589 € au lieu de 629 €. Ce qui représente une remise directe de 40 €, soit 6 %.

Pour ce prix canon, vous pouvez donc vous offrir ce superbe smartphone 5G équipé de la puce Snapdragon 765 G, avec 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Le Google Pixel 5 est doté d’un écran AMOLED Full HD+ très fluide avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un appareil photo composé de deux capteurs (un grand-angle de 12,2 mégapixels et un ultra grand-angle de 16 mégapixels) est présent à l’arrière de ce modèle qui peut ainsi enregistrer des vidéos en 4K.

Enfin, pour l’alimentation en énergie de cet appareil, c’est une batterie de 4080 mAh compatible avec la charge rapide à 18W (avec fil) ou 12 W (sans fil) qui est présente. Cette batterie est également compatible avec la charge inversée.

20 € de remise immédiate sur le Google Pixel 4a

Dans le cadre de cette promo, le Google Pixel 4a est, pour sa part, affiché à 329 € au lieu de 349 € ! Ce modèle de milieu de gamme aux dimensions compactes est doté d’un écran AMOLED Full HD+ de 5,8 pouces et embarque un processeur Snapdragon 730G compatible 4G, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Le Google Pixel 4a s’illustre aussi par son appareil photo arrière doté d’un unique capteur de 12,2 mégapixels qui permet de prendre des photos très détaillées et de filmer en 4K à 30 fps.

Notez que les smartphones commercialisés dans le cadre de cette promo sont vendus neufs et qu’ils bénéficient tous d’une garantie de 2 ans. Rendez-vous donc sur la boutique en ligne de Boulanger jusqu’au 3 octobre pour profiter de cette promo.

