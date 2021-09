Les énormes promotions RED by SFR expirent ce soir à minuit !

Vous êtes à la recherche d'un nouveau forfait mobile ? Bonne nouvelle, il est encore possible de profiter des offres promotionnelles de l'opération BIG RED chez RED by SFR jusqu'à ce soir ! De 5Go à 200Go à maximum 15€, profitez-en ... Nous vous les présentons en détail dans cet article.

L'opération BIG RED

RED by SFR a lancé depuis quelque temps déjà l'opération BIG RED qui comporte quatre forfaits à prix cadeau ou à prix cassé sans condition de durée ! Disponibles encore jusqu'à ce soir, 23h59, ces forfaits RED sont sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Quel que soit le forfait que vous choisirez, l'opérateur vous offre la possibilité de communiquer sans comptergrâce à l'illimité, valable aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Depuis la Métropole, sachez que vous pourrez appeler autant que souhaité vers les DOM, excepté Mayotte.

De plus, RED by SFR intègre à l'ensemble de ses forfaits RED l'application RED TV gratuitement afin d'avoir accès à toutes les chaînes TV quand bon vous semble !

Les forfaits RED : de 5Go à 200Go

En termes de tarif et de data, vous avez le choix parmi quatre forfaits RED allant de 5€ à 15€. Le forfait idéal pour les petits budgets est le forfait RED 5Go, dont le prix s'élève à 5€ par mois. Il vous permettra de consommer jusqu'à 5Go en France et d'apprécier une enveloppe data supplémentaire de 6Go lorsque vous voyagez à l'étranger (UE/DOM).

Pour davantage de data, trois forfaits pas chers s'offrent à vous. Le forfait RED 80Go vous coûtera la somme de 10€ par mois (au lieu de 17€) et vous proposera 80Go en France et 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM.

Le forfait RED 100Go vaut deux euros de plus, soit 12€ par mois, et vous permet de disposer de 100Go d'Internet en France ainsi que 8Go pour vous connecter également lorsque vous séjournez dans l'Union européenne - DOM inclus.

Enfin, le forfait avec le maximum de data est le forfait RED 200Go à 15€ par mois - au lieu de 25€ ! Ainsi, en plus d'une belle économie, il vous offre 200Go pour surfer sur le net en France et 15Go mis à disposition lors de vos voyages à travers l'UE et les DOM.