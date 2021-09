Dernière chance pour saisir les supers promos sur les forfaits mobiles B&You de Bouygues Telecom

C'est le dernier jour pour profiter des offres promotionnelles Very B&You chez Bouygues Telecom ! En effet, celles-ci prennent fin ce soir à 23h59 et proposent de 5Go à 200Go d'Internet pour moins de 15€ par mois ! Venez les (re)découvrir dans cet article.

L'opération Very B&You

Depuis quelques jours, Bouygues Telecom met à disposition les séries spéciales de son opération Very B&You permettant aux intéressés d'apprécier quatre séries spéciales avec 5Go, 80Go, 100Go et 200Go pour moins de 15€ par mois ! Réservées aux nouvelles souscriptions et encore valables jusqu'à ce soir, 23h59, ces séries spéciales sont sans engagement. Vous pourrez ainsi résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

Ces quatre séries offrent chacune l'opportunité de communiquer à votre guise que vous soyez en France métropolitaine, en Europe ou encore dans les DOM. Plus précisément, depuis la Métropole, vous pourrez profiter de l'illimité pour appeler et envoyer vos SMS vers l'ensemble des départements d'outre-mer.

Aussi, l'opérateur vous offre avec le forfait B&You 5Go l'accès au service B.tv. Avec les trois autres séries spéciales, vous aurez l'occasion de tester ce dernier gratuitement pendant 1 mois. Si vous l'appréciez, vous pourrez souscrire à l'option sans engagement en vous acquittant de 3€ supplémentaires chaque mois au lieu de 6€.

Les séries spéciales B&You : de 5Go à 200Go dès 4.99€

Concernant les séries spéciales B&You, vous pouvez choisir parmi quatre forfaits à prix cadeau même après la première année d'abonnement !

La série spéciale 5Go est au prix de 4.99€ par mois et vous fournit 5Go, utilisables partout en Europe - DOM et Métropole inclus !

Vous pouvez également bénéficier de 80Go d'Internet en France, dont 15Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM en souscrivant à la série spéciale B&You 80Go, dont le tarif s'élève à 9.99€ par mois.

Pour la même data dédiée à l'étranger, vous pouvez également opter pour le forfait B&You 100Go au prix de 11.99€ par mois qui vous fournira 100Go depuis la France.

Enfin, si vous souhaitez bénéficier du maximum de data, il vous faudra choisir la série spéciale B&You 200Go qui vous coûtera la somme de 14.99€ par mois. Vous pourrez alors surfer sur le net à hauteur de 200Go et apprécier 20Go pour vos séjours en Europe et dans les DOM.