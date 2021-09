Promo rentrée sur le Samsung Shop : grosses remises sur les Galaxy S21 Series !

Chez Samsung, la rentrée se vit à travers une super promo nommée « Rentrée Connectée » avec de grosses remises sur les trois modèles de la série Galaxy S21, ainsi que divers autres avantages pour vous faire profiter du meilleur de la technologie mobile à prix cassé. Tous les détails au sujet de cette promo dans cet article !

Jusqu’à 180 € de remise immédiate sur les Galaxy S21 Series

Sortis seulement depuis le début de l’année, les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra sont les actuels fers de lance du géant sud-coréen. Si vous attendiez une bonne opportunité pour vous en offrir un, voici THE bon plan ! Et il est disponible directement sur la boutique officielle Samsung.

A l’achat de l’un de ces modèles sur le Samsung Shop, vous bénéficiez directement d’une remise sur le prix standard :

60 € sur les Samsung S21,

110 € sur les Samsung S21+,

180 € sur les Samsung S21 Ultra.

Cette remise spéciale est valable uniquement jusqu’au 23 septembre 2021 (inclus). Dépêchez-vous donc pour en profiter !

100 € de bonus de reprise

En plus de cette remise immédiate systématique, vous pouvez encore réduire la facture pour l’achat de votre Galaxy S21. Pour cela, il vous suffit de faire reprendre votre ancien smartphone. Vous pourrez ainsi bénéficier d’un bonus de reprise de 100 €. Ce bonus vous sera accordé sous la forme d’une remise immédiate ou différée, si votre smartphone est en location.

Ce bonus supplémentaire est accordé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Et des points Samsung Rewards

Lors de l’achat de votre Samsung Galaxy S21 Series dans le cadre de cette promo, assurez-vous d’activer Samsung Rewards dans votre compte client. 5 % du montant de votre achat sera ainsi converti en points Samsung Rewards. Ces derniers vous permettront de profiter d’intéressantes réductions sur le montant de prochains achats sur la boutique Samsung.

Rendez-vous donc dès maintenant sur la boutique en ligne officielle de Samsung France pour profiter de tous ces avantages !

