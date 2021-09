Galaxy S22, Olympus dément collaborer avec Samsung pour l’intégration d’un capteur de 200 mégapixels

Plusieurs rumeurs sont entendues ici et là au sujet des caractéristiques techniques des futurs Samsung Galaxy S22 et notamment à propos de ses capteurs photo. Il a été avancé qu’Olympus travaillait avec le géant sud-coréen, mais le spécialiste de l’optique a démenti cette information.

Les nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 ont été annoncés début août par Samsung et on attend le prochain Galaxy S21 FE après l’annonce et la commercialisation d’un modèle de milieu de gamme très performant, le Galaxy A52s 5G. Toutes les attentions semblent tournées vers la future série de Galaxy S22, flagship de la marque et dont la série S propose normalement des avancées technologiques en matière de photo. Certaines rumeurs faisaient état d’une collaboration entre Samsung et Olympus à l’image des alliances passées entre OnePlus et Hasselblad, Huawei et Leica ou encore Vivo et Zeiss, par exemple.

Olympus dément travailler avec Samsung

Or, d’après le site LetsGoDigital qui a contacté Olympus, aucune collaboration ne serait en cours entre le fabricant d’appareils photo japonais et Samsung. Il est toutefois possible que des discussions aient été menées, mais qu’à l’heure actuelle les deux entreprises ne travaillent pas ensemble comme cela avait été évoqué. Le site rapporte que la confusion aurait pu venir du fait que la puce Exynos 2200 de Samsung qui devrait être intégrée dans les Galaxy S22 porte le nom de code « olympus ». Les deux noms étant ainsi mentionnés plusieurs fois à côté l’un de l’autre.

Quelles caractéristiques pour la partie photo ?

Selon toutes vraisemblances, le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus auraient un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un téléobjectif de 12 mégapixels et d’un autre capteur pour les photos ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le Galaxy S22 Ultra pourrait profiter d’un capteur de 108 mégapixels et de trois capteurs de 12 mégapixels, comme son prédécesseur. Des améliorations sont tout de même à prévoir, car il est difficile d’envisager que le fabricant ne progresse pas en photo à moins qu’il se concentre sur les effets vidéo comme Apple avec son nouveau mode Cinématique sur les iPhone 13 ou Xiaomi qui propose des fonctionnalités dédiées avancées dans ce domaine sur ses derniers modèles.

La nouvelle série de smartphones Samsung Galaxy S22 devrait être officiellement dévoilée en tout début d’année prochaine.





