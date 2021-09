Le Google Pixel 6 Pro dévoilé dans une très courte vidéo sur Twitter

Les deux futurs smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro devraient être officiellement annoncés le 19 octobre et le géant américain nous a déjà donné quelques visuels des appareils. C’est maintenant une vidéo postée sur le réseau social Twitter qui nous en montre plus. En voici tous les détails.

Pour ses prochains smartphones Google a commencé à mettre en place une campagne de communication à travers des panneaux d’affichage installés à New York aux Etats-Unis. Une boutique a même exposé les appareils en vitrine accompagné d’un QR Code pour en savoir plus, renvoyant vers le site de Google. Une vidéo vient d’être mise en ligne sur le réseau social Twitter par le créateur de contenus M. Brandon Lee mettant en scène le Google Pixel 6 Pro.

Un vrai smartphone Pixel 6 Pro en main ?

Le smartphone montré dans la vidéo postée par M. Brandon Lee ne semble pas être la version définitive du Google Pixel 6 Pro. En effet, l’appareil ne porte pas exactement le logo Google et il pourrait ainsi s’agir d’une unité d’échantillon, ou ce que l’on peut appeler un mockup. On peut voir l’auteur de la vidéo avec le mobile en main qui le fait tourner pour montrer les deux faces avant et arrière de l’appareil. La séquence ne révèle rien que nous ne sachions déjà sauf peut-être de voir que la coque du téléphone est assez brillante ce qu’il est difficile de percevoir sur des photos.

Google Pixel 5 acheter au meilleur prix Boulanger

589,00 € Boulanger

Darty 629,00 € acheter Darty

Fnac Marketplace 697,99 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Les caractéristiques techniques du Google Pixel 6 Pro attendues

Le Google Pixel 6 Pro est attendu avec un écran incurvé de 6,7 pouces sur une dalle AMOLED à 120 Hz adaptatif avec un poinçon pour la caméra frontale de 12 mégapixels. À l’arrière, il devrait y avoir un capteur principal de 50 mégapixels avec un objectif grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 4x. L’appareil pourrait disposer d’un module UWB, ultra large bande pour capter les objets connectés à proximité, comme les SmartTags de Samsung ou les AirTags d’Apple, par exemple.

Le mobile pourrait être animé par une puce Tenor gravée en 5 nm et développée en collaboration avec Samsung et qui serait associée à 12 Go de mémoire vive avec des capacités de stockage de 128, 256 ou 512 Go, selon la configuration choisie. Logiquement, le Pixel 6 Pro fonctionnera sous Android 12 avec les mises à jour régulières poussées par Google.

Google Pixel 4a acheter au meilleur prix Boulanger

329,00 € Boulanger

Fnac 329,00 € acheter Fnac

Darty 349,00 € acheter Darty Voir tous les prix