Le duel de forfait 5G avec 150Go d'Internet à moins de 20€ : Free Mobile vs Syma Mobile !

Amateurs de 5G, vous êtes à la recherche d'un bon plan ? Dans cet article, nous décortiquons deux forfaits 5G avec 150Go d'Internet à moins de 20€ et vous aidons à déterminer celui qui correspond le mieux à vos attentes et besoins !

Les offres 5G de Free Mobile et de Syma Mobile

Free Mobile comme Syma Mobile proposent chacun un forfait 5G avec 150Go d'Internet à moins de 20€ par mois sans condition de durée et sans engagement.

Le forfait Free 5G

Avec Free Mobile, vous pouvez obtenir son forfait 5G 150Go pour la somme de 19,99€ par mois ! Abonnés à la Freebox ? Votre forfait Free vous coûtera 15,99€ par mois ! Clients de la Freebox Pop ? Alors celui-ci passera à seulement 9,99€ chaque mois !

Le forfait Free 5G vous offre l'illimité pour communiquer partout en Europe et bien au-delà encore* ! En France, vous bénéficierez du Free WiFi en illimité ainsi que d'une enveloppe de 150Go avec la 5G/4G (data illimitée pour les abonnés Freebox!). Lorsque vous voyagez à travers le globe*, vous pourrez apprécier jusqu'à 25Go.

Le dix-neuf

Chez Syma Mobile, le forfait dix-neuf propose son forfait 150Go 5G au prix de 19,90€ par mois !

Ce forfait sans engagement vous permettra de disposer de 150Go en 5G/4G depuis la France et d'utiliser jusqu'à 11Go lors de vos séjours dans l'Union européenne et les DOM, mais aussi depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Vous aurez la possibilité de communiquer à votre convenance en Métropole, mais aussi depuis l'UE et les DOM.

Quel forfait 5G choisir : Free 5G ou Le dix-neuf ?

Voici quelques critères qui peuvent faciliter votre prise de décision :

Le prix : les tarifs sont identiques, à neuf centimes près, hormis si vous êtes abonnés chez Free Mobile. Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'une réduction mensuelle sans condition de durée de 4€ ou 10€ sur le tarif de base !

L'ouverture vers les pays hors UE : pour les voyageurs hors UE, Free Mobile correspondra davantage à vos besoins ! En plus d'offrir une plus grosse enveloppe data (25Go contre 11Go), il inclut de nombreux pays hors UE, répartis sur tout le globe, même pour vos appels !

Les détails : Free Mobile offre le service Free Ligue 1 - Uber Eats pour être au fait des actualités sportives ! Syma Mobile vous permet de souscrire à différentes options payantes afin d'adapter votre forfait à vos besoins de même qu'il permet l'option (gratuite) forfait bloqué.

* De nombreux pays hors UE sont inclus, n'hésitez pas à vous renseigner