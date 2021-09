Découvrez la gamme de forfaits pas chers Syma Mobile : 1Go à 150Go dès 1.90€

Connaissez-vous la gamme de forfaits mobiles en promotion mise en avant par Syma Mobile ? Il est temps de la découvrir, ces offres sont valables sans condition de durée et sans engagement ! Nous vous les présentons en détail dans cet article.

La gamme de Syma Mobile : des offres sans engagement et sans condition de durée

L'opérateur Syma Mobile propose une gamme de cinq forfaits mobiles afin que chacun puisse choisir le forfait qui lui convient le mieux. Et il y en a pour tous les budgets ! Disponibles sur le réseau SFR et sans engagement, les forfaits de Syma Mobile bénéficient d'un tarif mensuel allant de 1,90€ à 19,90€ et proposent entre 1Go et 150Go d'Internet, avec la possibilité de profiter de la 5G avec ce dernier forfait.

L'opérateur permet aux utilisateurs de choisir s'ils souhaitent bloquer leur forfait mobile ou non, quelle que soit l'offre choisie. De plus, avec Syma Mobile, plusieurs options peuvent s'additionner selon vos envies et vos besoins, elles aussi, sans engagement. À titre d'exemple, vous pouvez ajouter l'option Internet 5Go pour la somme de 10€ ou encore celle permettant les appels illimités vers l'International depuis la Métropole au prix de 4€. D'autres options sont gratuites et incluses selon les forfaits sélectionnés, telles que l'option "100 destinations" pour le forfait à 19,90€ ou encore l'option "Presse éditoriale illimité".

En outre, l'opérateur permet de communiquer de manière illimitée (hors forfait Le un) en France comme en Europe* et dans les DOM. Plus précisément depuis la France métropolitaine, vous pourrez appeler et envoyer vos messages autant que vous le souhaitez vers les numéros métropolitains, mais également vers ceux des DOM.

Les offres mobiles : de 1Go à 150Go d'Internet

En ce qui concerne les forfaits mobiles de la gamme Syma Mobile, il vous sera possible de choisir parmi cinq offres, dont le tarif est sans condition de durée.

L’offre mobile à prix mini est le forfait Le un, au prix de 1,90€ par mois. Celui-ci vous permettra chaque mois d'appeler à hauteur de deux heures aussi bien depuis la France que depuis l'Europe* - DOM inclus. En termes de data, vous pourrez utiliser 1Go depuis l'ensemble de ces destinations. Attention, 1Go permet de réaliser des activités légères telles que consulter ses mails ou utiliser une messagerie instantanée, mais ne peut couvrir l'utilisation de nombreux sites internet ou de vidéos.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient davantage de data pour un budget maximum de 10€, Syma Mobile met à disposition trois forfaits : Le cinq, Le six et Le neuf.

Le Cinq est à 4,90€ par mois et vous fournit 20Go d'Internet en France, dont 3Go pour votre connexion en Europe* et dans les DOM.

Le six coûte, quant à lui, 6,90€ par mois et met à disposition 40Go pour surfer sur le net en France, dont 4Goutilisables lors de vos séjours à l'étranger (UE*/DOM).

Le neuf vous propose 100Go en France, dont 6Go pour rester connecté lorsque vous vous déplacez, pour la somme de 9,90€ par mois.

Enfin, si vous êtes amateur de 5G et que vous souhaitez naviguer sur la toile en toute sérénité, vous pouvez opter pour le forfait Le dix-neuf. Au tarif de 19,90€ par mois, il vous offrira 150Go d'Internet en 5G/4G en France, dont 11Go dédiés à votre connexion lors de vos voyages en Europe* et dans les DOM.

*Union européenne, Islande, Norvège et Liechtenstein