Le smartphone à double écran Microsoft surface Duo 2 est officiellement présenté

Comme prévu, Microsoft a tenu ce mercredi une conférence virtuelle pour annoncer ses nouveautés produits pour la fin de l’année. Le géant américain a ainsi pu présenter sa nouvelle tablette tactile Surface mais surtout la seconde génération de son smartphone à double écran, le Surface Duo 2. En voici tous les détails.

Avant la présentation officielle, comme pour bien d’autres smartphones avant lui et d’autres après, le Surface Duo 2 a été aperçu sous Geekbench livrant ainsi quelques détails techniques sur ses composants. Ceux-ci ont été confirmés par Microsoft lors de l’annonce. Mais regardons tout d’abord son design. Celui-ci ne change pas par rapport au précédent modèle. En effet, le mobile s’articule toujours autour de deux écrans OLED de 5,8 pouces chacun en diagonale qui s’ouvrent comme un livre. Il n’est pas question ici d’écran pliant comme sur le Samsung Galaxy Z Fold3, par exemple. Chaque écran a une définition de 1344x1892 pixels. Ils sont compatibles HDR.

Par contre, Microsoft utilise la tranche de l’appareil pour proposer une troisième surface d’affichage sur toute la hauteur du mobile. Cette zone permet ainsi d’afficher des notifications et d’autres informations succinctes (nombre de messages, d’appels et de contacts Teams) que l’utilisateur peut ainsi lire sans avoir à ouvrir le smartphone. Le niveau de la batterie peut également y figurer sous la forme d’une barre plus ou moins remplie selon la charge disponible. C’est plutôt bien pensé.

Techniquement parlant

Le Microsoft Surface Duo 2 s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 8 Go de mémoire vive et 128, 256 ou 512 Go sans possibilité d’étendre cette capacité grâce à une carte micro SD. Le mobile supporte ainsi les réseaux 5G et profite également du Wi-Fi 6 avec un routeur compatible afin de permettre d’obtenir les meilleurs débits possibles soit à la maison, soit en situation de mobilité. L’appareil est également compatible avec la technologie NFC pour le paiement sans contact ou l’appairage instantané. Microsoft a aussi annoncé que le Surface Duo 2 intègre un module UWB (Ultra large bande), comme les iPhone 12, iPhone 13, Samsung Galaxy Note 20 Ultra offrant la possibilité de localisation des objets connectés avec une très grande précision.

Une configuration photo bien plus étoffée que sur la première génération

Le Surface Duo 2 de Microsoft embarque un capteur photo principal stabilisé de 12 mégapixels ouvrant à F/1.7, un téléobjectif stabilisé de 12 mégapixels avec zoom optique et un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels ouvrant à F/2.2. Ils sont tous les trois installés dans le sens vertical inscrits dans un rectangle sur le panneau de droite. Il y a aussi un capteur frontal qui dispose de 12 mégapixels. Rappelons que l’actuel Microsoft Surface Duo ne propose qu’un seul capteur de 12 mégapixels. Fermé, le mobile mesure 145,2x92,1x11 mm. Ouvert, il a des dimensions de 145,2x184,5x5,5 mm pour un poids de 284 grammes. Le Surface Duo 2 profite d’une batterie d’une capacité de 4449 mAh.

Prix et disponibilité du Surface Duo 2

Le nouveau téléphone portable Microsoft Surface Duo 2 sera disponible à partir du 21 octobre pour un prix de 1599 € pour la version 128 Go. Comptez sur un prix de 1699 € pour avoir 256 Go et 1899 € pour profiter d’un espace de stockage de 1899 €. L’appareil est décliné en noir ou en gris.

Samsung Galaxy Z Fold 2 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

1361,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 1364,90 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 1470,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix