Nokia G50 officiellement lancé, voici toutes les caractéristiques de ce mobile 5G très abordable

La société HMD Global, détentrice de la licence Nokia pour les smartphones vient officiellement de lever le voile sur le nouveau Nokia G50. Abordable, il embarque un module 5G pour un prix raisonnable puisqu’inférieur à 300 €. En voici tous les détails techniques.

Le smartphone Nokia G50 avait fait l’objet d’une fuite sur le réseau social Instagram de la part de Nokia Mobile France montrant ses faces avant et arrière. Il y a quelques jours, nous avons pu voir que l’appareil poursuivait son processus de certification notamment avec le passage par la TENAA, l’organisme des télécommunications chinois. Aujourd’hui, il est officiellement présenté et on connait désormais tous les détails techniques.

Une configuration technique assez basique

Le nouveau smartphone Nokia G50 est donc compatible avec la 5G. Il est animé par une puce Snapdragon 480 associée à 4 Go de RAM. Côté stockage, il y a deux versions avec 64 ou 128 Go que l’on peut étendre grâce à l’insertion d’une carte mémoire micro-SD. L’écran est très grand, le plus grand du marché avec 6,82 pouces en diagonale sur une dalle LCD avec une encoche au centre pour son capteur photo frontal de 8 mégapixels. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton d’alimentation, sur le profil de l’appareil.

Trois capteurs photo au dos et une batterie de 5000 mAh

Pour les photos, le Nokia G50 dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d’un capteur de 5 mégapixels pour les photos ultra grand-angle et d’un objectif de 2 mégapixels pour les calculs de profondeur. Il y a une prise casque L’appareil est animé par Android 11. HMD Global annonce une autonomie de deux jours avec sa batterie de 5000 mAh. L’appareil mesure 173,83x77,68x8,85 mm.

En France, le smartphone est proposé à 299 € avec 128 Go d’espace de stockage. Il est décliné en bleu ou « sable ».

Samsung Galaxy A52s acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

393,99 € Amazon Marketplace

Rakuten 406,00 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 408,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix