Samsung Galaxy A52s vs Oppo Reno6 : lequel acheter ?

Les marques Samsung et Oppo viennent de présenter officiellement leurs smartphones de milieu de gamme aux allures de mobiles Premium avec les Galaxy A52s 5G et Reno6. Mais entre les deux, lequel est fait pour vous ? Voici quelques critères croisés pour vous aider à faire votre choix.

Commençons par le côté esthétique des deux smartphones comparés du jour. Si vous aimez la couleur, regardez chez Samsung pour le Galaxy A52s 5G qui est décliné en noir, blanc, vert ou lavande. Si vous préférez les paillettes, le Reno6 d’Oppo semble tout indiqué avec ses deux déclinaisons noire ou bleu avec une incrustation spéciale qui fait penser à des flocons se réfléchissant au soleil. Des deux, c’est le Reno6 qui est le plus léger avec 182 grammes sur la balance contre 189 grammes pour le Galaxy A52s 5G. Il est aussi le plus fin avec 7,59 mm d’épaisseur contre 8,4 mm pour le Samsung. Ce dernier profite malgré tout d’une batterie légèrement plus importante avec 4500 mAh contre 4300 mAh mais le mobile d’Oppo supporte la charge rapide 67 watts alors que l’appareil de Samsung est limité à 25 watts.

Affichage, avantage à Samsung

L’écran du Samsung est légèrement plus grand que celui du Oppo avec 6,5 pouces en diagonale contre 6,43 pouces. Les deux utilisent une dalle AMOLED garantissant des noirs extrêmement profonds et des couleurs éclatantes. Celui du Galaxy A52s 5G est toutefois plus intéressant, car il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour Oppo Reno6. Tous les deux sont compatibles avec la 5G et embarque une puce NFC. Ils sont aussi Wi-Fi, mais le Samsung se limite à du 802.11 ac alors que le Reno6 peut se connecter à un routeur en Wi-Fi 6, 802.11 ax plus performant en termes de débit et de portée. Les deux supportent deux cartes SIM, mais impossible d’étendre la capacité de stockage ni sur l’un ni sur l’autre. Ils ont un lecteur d’empreinte sous l’écran.

Performances, Samsung devant

Le Samsung Galaxy A52s 5G présente l’avantage d’être certifié IP67 ce qui signifie qu’il peut être totalement immergé sous l’eau pendant plusieurs minutes. Le Reno6 est seulement IPX4 donc résistant à des gouttes d’eau, mais pas plus. Techniquement, le mobile Samsung devance le Reno6 avec sa puce Snapdragon 778G contre le Mediatek Dimensity 900 intégré dans le smartphone d’Oppo. Pourtant, il profite de 8 Go de mémoire vive contre 6 Go sur le Samsung. Côté photo, les deux utilisent un capteur principal de 64 mégapixels. Le Samsung profite d’un capteur secondaire ultra grand-angle de 12 mégapixels contre 8 mégapixels sur le Reno6. Le Galaxy A52s 5G est doté de deux autres objectifs de 5 mégapixels chacun alors que le Oppo ne propose qu’un dernier capteur de 2 mégapixels. Pour les selfies, les deux embarquent le même capteur, le Sony IMX615 de 32 mégapixels aussi installé sur la gamme des Oppo Find X3, par exemple. Le Reno6 dispose de plusieurs modes vidéo dont un qui permet d’avoir un sujet coloré et un fond noir et blanc, par exemple.