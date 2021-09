French Days 2021 : un nouveau forfait pas cher lancé pour l'occasion !

L'édition French Days de l'automne 2021 est arrivée un peu plus tôt chez Cdiscount Mobile. Ce MVNO lance pour l'occasion un forfait mobile avec 60Go à moins de 6€ par mois, et remet en ligne son opération spéciale iPhone Xr offert ! Nous vous présentons ces offres exceptionnelles dans cet article.

Un nouveau forfait mobile en promotion pour les French Days

L'opérateur Cdiscount Mobile est le premier à nous proposer une offre mobile spéciale pour la nouvelle édition French Days 2021. Pour l'occasion, ce MVNO met à disposition un nouveau forfait mobile pas cher avec 60Go de 4G. Facturé à seulement 5.99€ par mois la première année au lieu de 14.99€, vous réaliser une économie annuelle de 108€.

Ce forfait pas cher avec 60Go est sans engagement de durée ce qui implique que vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment, sans conditions et sans frais.

Avec l'offre promotionnelle de Cdiscount Mobile, vous pouvez vous connecter à hauteur de 60Go lorsque vous êtes en France et utiliser jusqu'à 3Go d'Internet lorsque vous voyagez à travers l'union européenne et les départements d'outre-mer. Vous pouvez également appeler et envoyer vos SMS sans compter, aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Union européenne et les DOM.

Retour de l'offre iPhone Xr gratuit avec le forfait 100Go

En plus de cette série limitée, Cdiscount Mobile relance son offre à succès, l'iPhone Xr reconditionné offert pour la commande d'un forfait illimité 100Go. Soumis à un engagement de 24 mois, cet abonnement est facturé seulement 19.99€ par mois.

Avec ce forfait mobile, vous disposez des appels, SMS et MMS illimités aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays européens et les DOM. Du côté de l'internet mobile, l'opérateur alloue 100Go utilisables depuis la France et jusqu'à 23Go lorsque vous voyagez (UE/DOM).

Le forfait 5Go pour moins de 2€ toujours d'actualité

La promo 5Go qui devait prendre fin ce jeudi 23 septembre à 23h59 est finalement repoussée jusqu'au 28 septembre inclus. Ce forfait mobile est le plus économique du moment. Il comprend 5Go et l'illimité pour vos appels, SMS et MMS en France mais aussi lors de vos voyages en Europe et DOM.