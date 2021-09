French Days 2021 de la rentrée : comment bien se préparer pour faire de bonnes affaires 

Après la première édition de l’année qui a eu lieu au printemps, les French Days 2021 reviennent pour la rentrée ! A partir du vendredi 24 septembre à 7h et jusqu’au lundi 27 septembre à minuit, ce sera donc un peu la folie des prix sur les sites des principales grandes enseignes virtuelles, mais aussi de nombreux autres commerçants en ligne. Afin de vous permettre de profiter au maximum des multiples bons plans qui seront disponibles durant cette période, voici notre guide, avec quelques conseils pratiques.

Mais avant tout, c’est quoi les French Days ?

Avant tout, rappelons rapidement que derrière cet anglicismes se cache juste une vaste opération commerciale, un peu à l’image du Black Friday et du Cyber Monday. La particularité ici, c’est qu’elle mobilise les enseignes qui sont présentes et commercialisent leurs produits sur le marché français.

Pendant quelques jours, deux fois par an, on assiste donc à une grande braderie des prix sur de très nombreux produits. Les mots remises, rabais, bons plans, réductions, ventes privées, offres spéciales et autres prennent alors tout leur sens. Pour les consommateurs, c’est le moment ou jamais de faire d’exceptionnelles bonnes affaires.

La première édition des French Days de cette année a eu lieu du 27 mai au 2 juin. Celle d’automne se tiendra pour sa part, du 24 au 27 septembre.

French Days 2021, quelles sont les enseignes qui participent ?

Six grandes enseignes en ligne sont à l’origine du lancement de la première édition des French Days qui s’est tenue en 2018 : Boulanger, La Redoute, Cdiscount, Rue du Commerce, Fnac-Darty et Showroomprive.com. Mais elles ont tout de suite été rejointes par de nombreuses autres, avec en tête Amazon, Rakuten, ainsi que toute les grandes marques de smartphones (Apple, Samsung, Huawei, Sony, etc.), d’électroménagers, d’informatique, de mode, de déco et autres.

Une liste détaillée de tous les commerçants qui participent à l’opération est disponible sur le site officiel des French Days.

French Days : nos conseils pour ne pas rater les meilleurs bons plans

Durant ces quatre jours, les bons plans vont pleuvoir. Pour ne pas être submergé par ce flot de bonnes affaires et bien vous y prendre, suivez ces quelques conseils :

Faites une petite liste de vos envies : n’achetez pas juste à la volée. Prenez le temps de faire une petite liste avec les articles que vous souhaitez absolument vous offrir et concentrez-vous dessus ;

Faites du repérage sur les grandes enseignes avant le jour J : Avec votre liste d’envie, faites le tour des sites et ajoutez à vos favoris, les articles qui vous intéressent. S’ils passent en promo, vous pourrez ainsi les retrouver plus rapidement. De plus, avant le lancement des French Days, plusieurs enseignent annoncent déjà certaines de leurs promos à venir. Prenez donc un coup d’avance ;

Fixez-vous un budget : Faire de bonnes affaires, c’est bien ! Mais attention à ne pas vous ruiner en craquant pour tous les articles bradés sur lesquels vous tombez ;

Comparez toujours les prix avant achat : si vous tenez vraiment à dénicher à chaque fois THE bon plan, prenez le temps de comparer rapidement les offres d’enseignes concurrentes sur les articles qui vous intéressent avant d’acheter ;

Rechargez votre carte bancaire ou votre compte Paypal : les French Days ne durent que quatre jours et certaines promos sont « éclair ». Ne ratez pas l’opportunité du siècle pour un petit contretemps. Réservez le budget que vous souhaitez consacrer à vos achats sur votre moyen de paiement et n’y touchez plus !

Enfin, suivez les bons plans que nous partageons avec vous durant cette période pour ne rien rater !