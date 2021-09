French Days : ces trois Smartphones à prix exceptionnels (iPhone 12 mini, Galaxy S20 FE et Xiaomi Redmi Note 10 Pro)

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone à un prix exceptionnel, mais vous hésitez entre l’iPhone 12 mini d’Apple, le Samsung Galaxy S20 FE et le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à faire votre choix.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est proposé en bleu ou en beige alors que le Samsung Galaxy S20 FE est décliné en bleu, rouge, vert ou lavande. Pour sa part, l’iPhone 12 mini est proposé en violet, bleu, vert, blanc, noir ou rouge, donc assez coloré. Des trois, c’est l’iPhone 12 mini qui est le plus compact et le plus fin avec seulement 7,4 mm d’épaisseur contre 8,4 mm pour le Samsung Galaxy S20 FE. C’est aussi et de loin, le plus léger avec 133 grammes sur la balance contre 190 grammes pour le Samsung et 193 grammes pour le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. C’est ce dernier qui embarque la batterie la plus grande avec 5020 mAh contre 4500 mAh pour le Samsung et 2227 mAh seulement pour l’iPhone 12 mini.

Des écrans bien différents

Qui dit smartphone compact dit « petit » écran de 5,4 pouces pour l’iPhone 12 mini sur une dalle AMOLED à 60 Hz alors que l’écran du Samsung mesure 6,5 pouces aussi en AMOLED et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est aussi le cas de la surface d’affichage du Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui s’étire sur 6,67 pouces compatible HDR10. L’iPhone 12 mini supporte le format Dolby Vision ce qui n’est pas le cas des autres smartphones comparés. C’est le seul 5G même si une version 5G du Samsung Galaxy S20 FE existe, mais nettement plus chère.

Le mobile d’Apple ainsi que le Samsung sont Wi-Fi 6 ce qui leur permet de profiter de très haut débit avec un routeur compatible. Le lecteur d’empreinte digitale est sous l’écran pour le Galaxy S20 FE alors qu’il est installé sur le profil pour le Xiaomi, l’iPhone 12 mini n’ayant pas de capteur pour cette fonction.

Quelles performances ?

En termes de performances, l’iPhone 12 mini est plus performant que le Samsung Galaxy S20 FE avec sa puce Apple A14 Bionic contre un Soc Samsung Exynos 990 (la version 5G du Galaxy S20 FE utilise un Snapdragon 865 un peu plus puissant). Les deux sont devant le Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec son processeur Qualcomm Snapdragon 732G et ses 6 ou 8 Go de mémoire vive. Sa batterie se charge plus vite que celle des autres.

Pour les photos, il dispose de 4 capteurs 108+8+5+2 mégapixels alors que l’iPhone 12 mini ne propose que deux capteurs de 12 mégapixels, mais un traitement d’image d’exception alors que le Samsung s’appuie sur 3 objectifs de 12+12+8 mégapixels.

Pour se prendre en selfie, le Samsung dispose d’un capteur de 32 mégapixels contre 16 mégapixels pour le Xiaomi et 12 mégapixels pour l’iPhone 12 mini. Ce dernier est certifié IP67, comme le Samsung alors que le Xiaomi est certifié IP53 seulement résistant aux éclaboussures.

