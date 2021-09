La série de smartphones Huawei Nova 9 a bien été présentée et en voici tous les détails

Le géant chinois Huawei avait prévu d’organiser un événement virtuel pour la présentation de son nouveau smartphone de milieu de gamme, la série Nova 9 comprenant le Nova 9 et le Nova 9 Pro limité à la 4G et animés par le système HarmonyOS 2.

Comme convenu, la marque Huawei a pu présenter officiellement les deux smartphones de la série Nova 9 qui représente le milieu de gamme pour le fabricant toujours soumis aux restrictions américaines de ne pas pouvoir travailler avec des entreprises et ni d’utiliser des technologies US. Cela implique l’impossibilité d’utiliser les Google Mobiles Services et la version classique du processeur Qualcomm Snapdragon 778G devant se rabattre vers un système alternatif, HarmonyOS et le Snapdragon 778G 4G.

Un ou deux capteurs photo pour les selfies

Le smartphone Huawei Nova 9 utilise un écran de 6,57 pouces sur une dalle AMOLED avec une définition FHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz alors que la version Pro dispose d’une surface d’affichage de 6,72 pouces. Le Nova 9 a une seule caméra à selfie, un capteur de 32 mégapixels derrière un poinçon, au milieu alors que le Nova 9 Pro est équipé, en plus d’un autre objectif pour faire du grand-angle, comme sur le Mate 40 Pro ou le OnePlus Nord, par exemple. Les deux appareils sont animés par le processeur Snapdragon 778G version 4G avec 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Le Nova 9 est équipé d’une batterie d’une capacité de 4300 mAh capable de supporter la charge à 67 watts alors que la version Pro embarque une unité d’alimentation de 4000 mAh pouvant accepter une charge à 100 watts faisant dire à son fabricant qu’elle peut être totalement rechargée en seulement 20 minutes.

Deux configurations identiques pour les photos à l’arrière

Pour les photos, à l’arrière, le Nova 9 et le Nova 9 Pro s’appuient sur un capteur principal de 50 mégapixels avec un autre capteur de 8 mégapixels et deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun pour les prises de vue macro et le calcul de la profondeur de champ. Le Nova 9 Pro fait 7,97 mm d’épaisseur. Ils sont tous les deux proposés en noir, bleu, vert ou violet et seront commercialisés pour le moment en Chine à partir du 29 septembre. S’ils sont disponibles en Europe, les prix devraient être harmonisés, mais ceux annoncés pour le marché chinois sont de 418 dollars pour le Nova 9 8+128 Go ou 464 dollars pour la version 8+256 Go. Le Huawei Nova 9 Pro couterait 542 dollars pour la version 8+128 Go et il faut compter un peu plus de 600 dollars pour le Nova 9 Pro 8+256 Go. On attend une prise de parole de la marque pour une annonce des Nova 9 en Europe. Peut-être le 21 octobre, date pressentie pour être celle de la présentation des Huawei P50 à moins qu’il ne s’agisse de la série des Mate 50 ?