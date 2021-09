La fonction d’harmonisation des couleurs d’Android 12 finalement proposée à tous les constructeurs

Google prépare actuellement la version 12 d’Android et avec elle plusieurs optimisations et nouvelles fonctionnalités doivent arriver. L’une d’entre elles est le moteur de thèmes basé sur le fond d’écran qui permet d’harmoniser les couleurs. Cela devait être une fonction exclusive aux smartphones Google, mais il semble qu’elle pourra aussi être utilisée par les autres fabricants développant leur surcouche logicielle.

Le système Android 12 ne devrait plus tarder à être officiellement annoncé en version stable définitive et finale. Certains avancent même la date du 4 octobre prochain pour cela. Si cela se vérifie, ce jour-là, les smartphones Google Pixel pourront en profiter en réalisant une mise à jour de leur système actuellement installé. Il faudra plusieurs semaines voire quelques mois pour qu’Android 12 n’atteigne les autres smartphones des autres fabricants, mais, même lorsque cela sera le cas, ils ne pourront pas profiter de toutes les fonctionnalités. En effet, il est de coutume que le géant américain se réserve quelques exclusivités dans ce domaine en ne rendant pas Open Source les bouts de code qui permettent de les exploiter.

Harmonisation des couleurs du thème selon celles du fond d’écran

C’est notamment le cas de la fonction « Monet ». Celle-ci est assez remarquable dans le sens où elle permet de générer automatiquement une palette de couleurs pour le système en fonction du fond d’écran choisi par l’utilisateur. Ainsi, un processus d’extraction de couleurs est mis en place pour déterminer celles qui sont dominantes par rapport aux autres et ainsi de créer un échantillon de 5 couleurs, 2 neutres et 3 plus prononcées et 12 nuances utilisées pour déterminer les teintes les plus proches du fond d’écran de l’utilisateur. Ces couleurs sont enregistrées dans un index et les développeurs peuvent y faire appel via une API pour thématiser leur interface.

Lors de la présentation de cette fonction pendant la dernière conférence Google I/O, cela n’était pas très clair si cette fonction resterait l’exclusivité des smartphones Pixel ou si elle pourrait être disponible pour les développeurs de surcouches logicielles des fabricants. Est-ce que Samsung, Oppo ou Xiaomi pourraient l’utiliser ?

Il semble que le moteur de thème portant le nom de code « Monet » soit rendu Open Source pour Android 12.1, selon le site xda-developers. Cela implique que d’autres entreprises peuvent utiliser ce module après avoir mis à jour leur système pour Android 12.1. Ce n’est pas le cas avec Android 12. Et il faudra donc patienter pour que cette mise à jour soit disponible et que les fabricants l’implémentent, s’ils le souhaitent ou non. Ils sont totalement libres de le faire ou pas. En tout cas, étant donné que les Pixel seront les premiers à pouvoir utiliser cette fonction, nul doute que les autres fabricants auront le temps de regarder avec attention sa pertinence et l’engouement qu’elle pourrait susciter chez les utilisateurs.