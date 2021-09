French Days Smartphone chez RED by SFR, de supers bons plans à saisir très vite !

Les French Days d’automne ont démarré ce 24 septembre. Dès 7h, de nombreuses promos chocs ont donc été lancées sur les sites des enseignes participantes. Chez RED By SFR, ces promos concernent les forfaits mobiles, les offres box, mais aussi les smartphones. Durant ces 4 jours, l’opérateur propose en effet de grosses remises sur toute une sélection de modèles, incluant même les plus récents.

Plus de 30 modèles en promo !

Les French Days Smartphone chez RED By SFR sont l’occasion rêvée pour tous ceux qui souhaitent s’offrir l’un des derniers mobiles au meilleur prix. La promotion organisée dans ce cadre par l’opérateur concerne en effet plus de 30 différents modèles de smartphones proposés par les meilleurs fabricants du moment : Samsung, Xiaomi, Apple, Oppo, Huawei, mais aussi Vivo.

Jusqu’à 40 € de remise immédiate sur les derniers iPhone 13 !

Parmi les smartphones en vedette dans cette sélection, on retrouve notamment les derniers iPhone 13, dont la sortie officielle est d’ailleurs prévue pour ce 24 septembre. A peine sortis, les flagships du géant américain sont déjà proposés avec jusqu’à 40 € de remise immédiate.

Vous pouvez ainsi vous les offrir aux prix inédits suivants :

iPhone 13 Mini : à partir de 759 €,

iPhone 13 : à partir de 859 €,

iPhone 13 Pro : à partir de 1109 €,

iPhone 13 Pro Max : à partir de 1209 €

Les meilleurs bons plans à saisir très vite

Comme nous l’avons dit plus haut, de nombreux autres modèles sont également concernés par la promo des French Days Smartphone de RED By SFR. Parmi ceux-ci, il y a notamment :

Le Xiaomi Mi 10T Pro qui est proposé avec une offre de remboursement de 100 € après achat ;

qui est proposé avec une offre de remboursement de 100 € après achat ; Le Xiaomi Mi 10 qui est proposé avec une remise immédiate de 80 € + une offre de remboursement après achat de 100 € ;

qui est proposé avec une remise immédiate de 80 € + une offre de remboursement après achat de 100 € ; Le Samsung Galaxy S20 FE 5G proposé avec une remise immédiate de 50 € ;

proposé avec une remise immédiate de 50 € ; Le Samsung Galaxy A52s 5G offert avec une remise immédiate de 60 €.

Ainsi que de nombreux autres modèles à prix canon.

Payez jusqu’en 4 fois sans frais

En plus de ces remises, RED By SFR vous offre également la possibilité de payer votre nouveau smartphone en 4 fois sans frais. Pour cela, il suffit d’y associer l’un des forfaits mobiles RED. Rappelons que les French Days Smartphone de RED By SFR prennent fin le lundi 27 septembre à minuit.