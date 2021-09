Un nouveau smartphone Motorola Moto G Pure pour l’entrée de gamme ?

La marque Motorola s’apprêterait à lancer un nouveau smartphone d’entrée de gamme. Baptisé Moto G Pure, il a fait l’objet d’un rendu 3D partagé par le pronostiqueur Evan Blass, plutôt sérieux dans le domaine des fuites souvent justes. En voici tous les détails.

La série de smartphones Moto G pourrait prochainement avoir un nouveau membre dans ses rangs avec l’arrivée probable du modèle Moto G Pure. En effet, plusieurs personnes semblent penser qu’un tel mobile va être présenté très bientôt par la marque. Ainsi Evan Blass a publié sur le réseau social Twitter une image particulièrement réaliste de ce à quoi pourrait ressembler le Moto G Pure, telle une affiche officielle. On peut notamment y voir l’appareil de face, mais également de dos. En façade, il présente un large écran avec une encoche en forme de goutte d’eau pour abriter son capteur photo frontal. Les bords semblent assez épais sur les côtés, mais encore plus en haut et en bas de la surface d’affichage.

Au dos du Moto G Pure, il y aurait le bloc d’objectifs photo dans le coin supérieur à gauche avec deux capteurs alignés verticalement se terminant par un flash en troisième position, la plus basse. On peut également voir le logo de la marque avec peut-être là, le lecteur d’empreinte digitale pour déverrouiller l’appareil. Ce principe serait directement inspiré de nombreux autres modèles de la marque.

Quelles autres caractéristiques techniques ?

Parallèlement, le site Zouton.com pense connaître plusieurs caractéristiques techniques du futur Motorola Moto G Pure. Ainsi, le mobile embarquerait un écran AMOLED de 6,5 pouces sans que l’on connaisse la définition précise de la surface d’affichage.

Il sera animé par une puce Mediatek Helio G25 avec 3 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 32 Go qui seraient extensibles très certainement pour pouvoir installer des applications et sauvegarder des photos, des vidéos et d’autres types de documents.

Il y aurait une batterie d’une capacité de 4000 mAh. Le Moto G Pure aurait donc deux capteurs photo. Le module principal serait un capteur de 48 mégapixels accompagné d’un autre capteur pour optimiser les portraits et il y aurait un objectif de 5 mégapixels pour se prendre en selfie.

Le site avance un prix inférieur à 150 dollars et une sortie aux États-Unis pour le mois prochain. Nous verrons d’ici là si le constructeur annonce effectivement ce nouveau smartphone, pour quel prix, quelles caractéristiques techniques exactes et si nous pourrons l’avoir en France.

