French Days : dernier jour pour profiter des meilleures promotions sur la série de smartphones Xiaomi Redmi Note 10

Si vous n’avez pas encore profité des promotions incroyables pour changer de téléphone pendant les French Days, il n’est pas encore trop tard. C’est le dernier jour pour bénéficier de promos chocs qui font baisser les prix de la série Xiaomi Redmi Note 10. On vous a sélectionné les meilleures offres de ce lundi 27 septembre 2021.

Promo French Days : le Xiaomi Redmi Note 10 est à moins de 200€

Les French Days sont la meilleure occasion en ce moment pour se faire plaisir avec un smartphone Xiaomi vraiment pas cher. Si c’est un téléphone Xiaomi que vous cherchez, nous vous conseillons de vous intéresser à la série Redmi Note 10 qui offre un rapport qualité prix remarquable. Le classique Xiaomi Redmi Note 10 compatible avec le réseau 5G est proposé à 199€ par l’opérateur RED by SFR. Avec une remise immédiate de 10€, son prix passe de 209€ à 199€. Chez RED, pas besoin de souscrire à un forfait pour profiter de ce bon plan.

Le modèle concerné par l’offre promotionnelle est le Redmi Note 10 avec un espace de stockage de 64 Go. Il est proposé en gris ou en bleu. Bien entendu, il est débloqué pour être utilisé avec n’importe quel autre opérateur.

Le pack Xiaomi Redmi Note 10S + écouteurs sans fil à 199€ seulement

Dans la même famille, on trouve également le Xiaomi Redmi Note 10S. Il partage beaucoup de caractéristiques avec le Redmi Note 10 comme son écran et sa batterie. Mais il se différencie par son processeur car il embarque une puce MediaTek Helio G95 et un capteur photo principal de 64 Mpx. Ces deux derniers éléments justifient son prix légèrement plus élevé. Chez Boulanger, le pack comprenant un Xiaomi Redmi Note 10S plus une paire d’écouteurs sans fil Mi Earphone profite d’une remise immédiate de 20€ à laquelle vous pouvez cumuler une remise différée de 30€. Ainsi avec 50€ de remise, achetez-le pour 199€ au lieu de 249€. En plus, l’enseigne vous offre également la protection d’écran pour tout retrait de votre commande en magasin.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 279€ pendant les French Days

Si vous avez envie d’un smartphone un peu plus performant et que vous avez un budget à lui consacrer un peu plus important, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro devrait vous plaire. Lui aussi profite des French Days pour voir son prix chuter. L’enseigne Boulanger le propose avec une remise immédiate de 20€. Vous pouvez donc l’acheter au prix de 279€ au lieu de 299€ habituellement. En plus, une protection d’écran adaptée vous est offerte pour tout retrait de votre commande en magasin.

Ce modèle propose un espace de stockage de 128Go et 6Go de mémoire vive. Il est équipé d’un écran Amoled de 6.6 pouces. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 732. Son appareil photo est équipé de 4 capteurs dont un principal de 108 Mpx.