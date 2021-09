Vivo annonce trois nouveaux mobiles, les Vivo Y33s, Vivo Y21 et Vivo Y21s à partir de 199 €

La marque Vivo étoffe sa gamme de smartphones disponibles en France avec l’arrivée sur le marché de trois nouveaux modèles d’entrée de gamme. Il s’agit des Vivo Y21, Vivo Y21s et Vivo Y33s dont voici tous les détails.

Alors que les premiers détails de la série très haut de gamme Vivo X70 ont été mis à jour récemment, la marque chinoise vient d’annoncer officiellement l’entrée de gamme pour le marché français avec les trois smartphones Y21, Y21s, et Y33s. Ils seront disponibles à partir du 1er octobre pour des prix respectifs de 199 €, 219 € et 259 € pour le modèle Y33s qui sera proposé en exclusivité dans les enseignes Boulanger avec une paire d’écouteurs True Wireless Echo pour un prix de 259 €.

Vivo Y33S, met la photo en avant avec son capteur de 50 mégapixels

Le smartphone Vivo Y33s mise sur la photo avec l’intégration d’un capteur principal de 50 mégapixels avec deux autres capteurs de 2 mégapixels dont l’un est dédié aux prises de vue en mode macro et l’autre permet de calculer les profondeurs de champ afin d’optimiser les portraits. Pour se prendre en selfie, le mobile utilise un capteur de 16 mégapixels au niveau de la perforation de l’écran. Celui-ci mesure 6,58 pouces avec une définition de 1080x2408 pixels sur une dalle LCD.

L’appareil est compatible 4G et Wi-Fi ainsi que Bluetooth et NFC. Il peut supporter deux cartes SIM et une carte mémoire simultanément. Il est animé par une puce Mediatek Helio G80 avec 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go extensibles. Notez la possibilité de grappiller jusqu’à 4 Go sur la mémoire morte pour en faire de la mémoire vive et potentiellement augmenter les performances de l’appareil grâce à la technologie Extended RAM 2.0.

La batterie fait 5000 mAh ce qui fait dire à son fabricant que le mobile peut tenir deux jours avec une seule charge, celle-ci pouvant s’effectuer à une puissance de 18 watts maximum. Le smartphone mesure 164,26x76,08x8 mm pour un poids de 182 grammes. Il est décliné en noir ou en bleu nacré.

Vivo Y21, écran LCD et batterie de 5000 mAh pour lui

Le smartphone Vivo Y21, pour sa part reprend exactement les mêmes dimensions que le Y33s. Son écran est de type LCD avec une diagonale de 6,51 pouces pour une définition de 720x1600 pixels. Il est également 4G, Wi-Fi, Bluetooth et NFC. Il est animé par une puce Mediatek Helio P35 avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage. Comptez aussi sur la possibilité d’attribuer 1 Go supplémentaire à la mémoire vive en cas de besoin.

Le Vivo Y21 profite d’une batterie de 5000 mAh toujours rechargeable à 18 watts. Il dispose d’un capteur photo de 13 mégapixels avec un autre capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et il y a un objectif de 8 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie. Il est décliné en bleu ou en blanc.

Vivo Y21s, à mi-chemin entre les deux précédents

Enfin, le nouveau smartphone Vivo Y21s reprend l’écran du Y21, sa batterie et sa connectivité, mais propose de meilleures performances puisqu’il s’appuie sur le même processeur que le Y33s, à savoir un Mediatek Helio G80 cette fois-ci associée à 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage, là encore avec la possibilité de piocher de la mémoire morte pour en faire de la vive en cas de besoin.

Il hérite aussi du capteur photo principal du Vivo Y33s, un module de 50 mégapixels associé à 2 capteurs de 2 mégapixels chacun. Il a exactement les mêmes dimensions que les deux autres. Le smartphone Vivo Y21s est décliné en bleu foncé ou bleu clair.