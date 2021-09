Dernier jour pour profiter des forfaits mobiles en promotion dès 1.99€ !

Vous souhaitez changer de forfait mobile ? Ça tombe bien, il vous reste encore quelques heures pour profiter des offres promotionnelles mises en avant par les opérateurs Cdiscount Mobile et NRJ Mobile ! De 5Go à 80Go d'Internet dès 1,99€ par mois, nous vous les présentons en détail dans cet article.

Cdiscount Mobile : les offres limitées 5Go et 60Go dès 1,99€

Chez Cdiscount Mobile, vous pouvez encore jusqu'à ce soir, 23h59, pour profiter de l'une de ses offres limitées - sans engagement - bénéficiant d'un prix réduit la première année d'abonnement ! Quelle que soit l'offre choisie, vous pourrez communiquer comme bon vous semble partout en Europe - DOM et Métropole inclus - grâce à l'illimité.

Idéal pour les petits budgets, l'offre limitée 5Go permet de disposer de 5Go en France, en Europe et dans les DOM pour la somme de 1,99€ par mois pendant 1 an ! Au-delà, votre forfait 5Go vous coûtera chaque mois 7,99€.

Si vous souhaitez profiter davantage de data, vous pouvez opter pour l'offre limitée 60Go, au prix de 5,99€ par mois la première année d'abonnement au lieu de 14,99€ ! En plus d'une économie de 108€, cette offre limitée vous fournit 60Go en France et jusqu'à 10Go - inclus - lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM.

Notez qu'avec les deux offres limitées de Cdiscount Mobile, vous pourrez également communiquer et vous connecter depuis l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

NRJ Mobile : les séries limitées 7Go et 80Go dès 2,99€

De son côté, NRJ Mobile met à disposition encore jusqu'à ce soir, 23h59, deux séries limitées bénéficiant d'une réduction les 12 premiers mois d'abonnement ! Ces forfaits pas chers sont sans engagement et vous permettent de communiquer de manière illimitée en France comme à l'étranger (UE/DOM).

Pour bénéficier de l'essentiel à prix mini, vous pouvez choisir le forfait 7Go, dont le tarif s'élève à 2,99€ par mois pendant 1 an - au lieu de 7,99€ ! Vous pourrez bénéficier de 7Go en France métropolitaine, mais également lors de vos séjours au sein de l'Europe et des DOM.

Les plus connectés d'entre vous pourront s'orienter vers la série limitée 80Go. Pour ce faire, vous devrez vous acquitter de 7,99€ par mois la première année avant de verser la somme de 16,99€ correspondant au prix mensuel de base. Ainsi, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 80Go en France et utiliser jusqu'à 11Go - inclus - depuis les pays européens et les DOM.