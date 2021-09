Le Samsung Galaxy S21 FE déjà reporté serait finalement annulé à cause de la tension autour des processeurs

Le smartphone Samsung Galaxy S21 FE devait logiquement succéder à son prédécesseur sorti l’été dernier, le Galaxy S20 FE. Finalement, il semble que la marque fasse machine arrière ayant annulé la présentation officielle et se posait, à priori, la question de sa commercialisation. En voici tous les détails.

Pavé dans la mare de l’eau souvent peu tranquille du marché des smartphones, le Samsung Galaxy S21 FE pourrait ne jamais être commercialisé. C’est du moins ce à quoi réfléchiraient les plus hautes instances de la marque sud-coréenne si on en croit les propos d’un des responsables du groupe recueillis par le site coréen Digital Daily, jugé comme très sérieux. Celui-ci aurait affirmé au site que la présentation en ligne du Galaxy S21 FE qui était prévue pour la mi-octobre a été annulée puis de poursuivre en disant que la firme s’interroge sur son lancement. Pour rappel, le Galaxy S20 FE semble s’être particulièrement bien vendu et son successeur est attendu par de nombreuses personnes désireuses de s’offrir un smartphone performant à un prix compétitif.

Une question de pénurie de Soc

La principale raison de ce changement de stratégie serait celle d’un manque de processeurs. En effet, le Galaxy S21 FE était pressenti pour embarquer un Soc Qualcomm Snapdragon 888 déjà largement utilisé par de nombreux smartphones actuellement commercialisés et que l’on retrouve notamment sur les modèles les plus haut de gamme chez le fabricant sud-coréen dont les pliants Galaxy Z Flip3 et Galaxy Z Fold3, par exemple. Samsung préférait garder les quelques puces pour ces appareils plutôt que se trop diversifier et de devoir réduire la capacité de production pour lancer un nouveau smartphone qui pourrait aussi ne pas trouver son public.

Reste maintenant à la firme sud-coréenne de confirmer ces propos ou de les infirmer en annonçant finalement la commercialisation d’un Galaxy S21 FE. Il est effectivement possible que Samsung lance un tel appareil, mais peut-être en quantité limitée, par exemple. Nous devrions avoir la réponse dans les prochains jours.