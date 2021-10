Xiaomi Redmi 10 contre Xiaomi Redmi Note 10 : lequel choisir ?

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone de la marque Xiaomi, mais hésitez entre les modèles Redmi 10 et Redmi Note 10 ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous aider à savoir lequel est fait pour vous.

Les couleurs ne se discutent pas, mais sachez que les deux appareils sont proposés en trois déclinaisons différentes. Ainsi, le Xiaomi Redmi 10 est décliné en blanc, bleu ou noir alors que le Redmi Note 10 est disponible en blanc, noir ou vert. Des deux, c’est le Redmi Note 10 qui est le plus léger, d’un cheveu, avec 179 grammes contre 181 grammes dans la poche pour le Redmi 10. C’est aussi le plus fin avec 8,29 mm d’épaisseur contre 8,92 mm pour le Redmi 10.

Tous les deux disposent d’une batterie de 5000 mAh avec la possibilité d’une charge à 33 watts pour le Redmi Note 10, donc plus rapide que sur le Redmi 10 qui ne supporte que 18 watts. Ce dernier se « rattrape » en proposant la charge inversée via son connecteur USB-C pour recharger un autre smartphone via un câble idoine.

Les écrans : AMOLED ou LCD et large connectivité

L’écran du Redmi 10 est légèrement plus grand que celui du Redmi Note 10 avec 6,5 pouces sur une dalle LCD 1080x2400 à 90 Hz contre de l’AMOLED sur 6,43 pouces 1080x2400 pixels et seulement 60 Hz, donc légèrement moins fluide sur les défilements de pages de sites internet, sur les réseaux sociaux et dans les jeux.

Les deux mobiles sont 4G et proposent du Wi-Fi ac. Ils sont dotés d’un port audio jack et d’une connectivité NFC pour le paiement sans contact et l’appairage avec d’autres appareils compatibles. Comme tous les smartphones de la marque, les deux disposent d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles pour piloter un téléviseur, un lecteur DVD ou d’autres appareils. Le Redmi Note 10 est certifié IP53 ce qui lui permet de résister à des projections d’eau ce dont n’est officiellement pas capable le Redmi 10.

Puissance, le Redmi Note 10 est devant

Pour les performances, c’est le Redmi Note 10 qui est devant avec sa puce Qualcomm Snapdragon 678 offrant une plus grande puissance de calcul et optimisant la consommation de la batterie face au Soc Mediatek Helio G88 embarqué dans le Redmi 10. Les deux ont 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage interne de 128 Go qui est extensible sur le Redmi 10, mais pas sur le Redmi Note 10. Le Redmi 10 est aussi proposé avec 64 Go, là encore où on peut ajouter une carte mémoire micro SD.

Côté photo enfin, les deux configurations sont proches. En effet, le Redmi Note 10 est équipé d’une configuration 48+8+2+2 mégapixels au dos avec un objectif de 13 mégapixels à l’avant alors que le Redmi 10 arbore quatre capteurs : 50+8+2+2 mégapixels à l’arrière et un module de 8 mégapixels pour se prendre en selfie.