Xiaomi Mi 11 Lite : on ne résiste pas à son prix qui est en chute libre chez Boulanger

Chez Boulanger le Xiaomi Mi 11 Lite est à l’honneur en ce moment. Il voit son prix chuter de manière inédite grâce à deux offres promotionnelles cumulables et on adore ! Vous allez pouvoir réaliser 100€ d’économie en achetant votre smartphone Xiaomi chez Boulanger actuellement. Découvrez vite comment en profiter !

Incroyable, le performant Xiaomi Mi 11 Lite est disponible à moins de 300€ chez Boulanger !

En ce moment le performant Xiaomi Mi 11 Lite bénéficie de deux offres promotionnelles différentes et cumulables qui le rendent accessibles à partir de 299€ chez Boulanger. Vous pouvez en effet acheter le smartphone seul pour 349€ au lieu de 399€ car il profite d’une remise immédiate de 50€. Cette dernière fait donc chuter son prix de -12%. C’est assez exceptionnel ! Mais le bon plan ne s’arrête pas là, car à cette première remise s’ajoute également une remise différée de 50€ offerte par Xiaomi. En remplissant le bulletin présent sur le site de Boulanger et en renseignant les informations demandées, le constructeur Xiaomi vous remboursera 50€ supplémentaires. Vous recevrez ce remboursement directement sur votre compte bancaire quelques semaines après l’achat.

Le modèle de Xiaomi Mi 11 Lite proposé ici est compatible avec le réseau 5G, possède un espace de stockage de 128Go et une mémoire vive de 8Go.

Avec 100€ de remise, pourquoi vous devriez acheter le Xiaomi Mi 11 Lite ?

Le Xiaomi Mi 11 Lite fait partie de notre classement des meilleurs smartphones disponible entre 300€ et 500€ avec le Samsung Galaxy A52 et l’Oppo A94 notamment. Grâce à la double promotion du moment, il devient accessible à moins de 300€ ! Le Mi 11 Lite est équipé d’un grand écran Amoled de 6.55 pouces avec une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il offre des contrastes infinis. Il embarque un SoC Snapdragon 732G de chez Qualcomm associé à 8Go de RAM et un espace de stockage de 128Go en ce qui concerne la configuration du modèle présenté aujourd’hui. Sa puce lui confère une compatibilité avec le réseau 5G.

En ce qui concerne son appareil photo, il est doté de 3 capteurs photo dont un principal de 64 Mpx et de deux autres capteurs de 8 Mpx et 5 Mpx. Il est possible de réaliser des films en 4K à 30 images par seconde. A l’avant, retrouvez un capteur frontal de 16 Mpx qui sera dédié à la prise de selfies. Pour son autonomie, il est équipé d’une batterie performante de 4250 mAh compatible avec la charge rapide 33W.

Le Xiaomi Mi 11 Lite joue dans la cours des grands tout en restant très abordable. Si vous avez un budget de 300€ pour changer de smartphone, nous vous le conseillons.