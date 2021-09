De nouvelles promotions renversantes pour votre forfait mobile chez Bouygues Telecom et RED by SFR !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre forfait mobile ? Vous trouverez dans cet article la présentation des toutes nouvelles promotions mises en avant par les opérateurs Bouygues Telecom et RED by SFR ! De 1Go à 130Go dès 4,99€, ces offres promotionnelles sont sans engagement !

Bouygues Telecom : une nouvelle offre B&You valable jusqu'au 30 septembre inclus

Bouygues Telecom a lancé une nouvelle série de forfaits B&You bénéficiant de tarifs préférentiels sans condition de durée, si vous les saisissez avant ce jeudi 30 septembre, minuit !

Pour les plus petites consommations et les petits budgets, l'opérateur met à disposition le forfait B&You 1Go au prix de 4,99€ par mois. Celui-ci permet de se connecter à hauteur de 1Go en France, comme en Europe et dans les DOM, mais également de profiter gratuitement du service B.tv, dont l'usage sera déduit de votre enveloppe data ou de manière illimitée grâce au Wi-Fi. Soyez vigilant, cette enveloppe ne permet pas de réaliser de grandes activités sur le net !

Si vous souhaitez bénéficier davantage de data, vous pouvez choisir parmi trois forfaits B&You :

12,99€/mois : 70Go d'Internet en France, dont 10Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 14,99€/mois : 100Go d'Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 18,99€/mois : 130Go d'Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

Quelle que soit l'offre mobile que vous choisirez, vous aurez l'opportunité de communiquer autant que vous le souhaitez grâce à l'illimité, et ce, aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays européens et les départements d'outre-mer. Notez que depuis la Métropole, vous aurez également la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS vers les numéros des DOM.

RED by SFR : une nouvelle offre RED valable jusqu'au 4 octobre inclus

L'opérateur RED by SFR vous laisse un délai supplémentaire pour faire votre choix parmi la nouvelle offre RED qu'il met en avant, composée de quatre forfaits à prix réduit sans condition de durée ! En effet, ces derniers sont valables jusqu'au lundi 4 octobre, 23h59.

Pour bénéficier de l'essentiel, vous pouvez opter pour le forfait sans engagement RED 1Go à moitié prix ! À 5€ par mois, au lieu de 10€, vous pourrez utiliser 1Go partout au sein de l'Union européenne - DOM et Métropole inclus.

Celles et ceux qui souhaitent naviguer sur la toile en toute tranquillité grâce à une enveloppe data plus fournie, trois options RED s'offrent à vous :

13€/mois* : 70Go d'Internet en France, 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois* : 100Go d'Internet en France, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois* : 130Go d'Internet en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Les amateurs de 5G peuvent avec le forfait RED 130Go souscrire à l'option 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois, soit pour la somme de 24€ par mois (au lieu de 30€).

Avec chacune de ces offres RED, vous pourrez communiquer à votre guise partout au sein de l'Union européenne. Depuis la France métropolitaine, vous bénéficierez également de l'illimité pour appeler vers les numéros des DOM, excepté Mayotte.

* prix bénéficiant de réduction - respectivement leur tarif mensuel initial est de 16€, 20€ et 25€.