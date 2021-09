Xiaomi dévoile officiellement les prix pour le marché français pour ses Xiaomi 11T et 11T Pro

Après une présentation en Chine il y a quelques jours de cela, la marque Xiaomi a organisé une conférence virtuelle pour présenter ses nouveautés Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro au public français et dévoilant ainsi les dates de disponibilité ainsi que les prix pratiqués : à partir de 569,90 € avec une trottinette électrique offerte. En voici tous les détails.

Les nouveaux smartphones Xiaomi 11T et 11T Pro ont été officiellement présentés le 15 septembre dernier pour le marché chinois et désormais, ils sont disponibles en France.

En voici les conditions : Le Xiaomi 11T Pro 5G est disponible en précommande en version 8+256 Go au prix de 699,90€, avec une trottinette Mi Electric Scooter Essential offerte chez Orange, Sosh, SFR, Red, Bouygues Télécom, Free, Fnac, Darty, Boulanger, Auchan, Leclerc, Cdiscount, LDLC, Rue du Commerce et Welcom. La version 8+128 Go est disponible dans les Xiaomi Store et Mi.com au prix de 669,90€.

Le Xiaomi 11T 5G est disponible en précommande en version 8+128 Go au prix de 569,90€, avec une trottinette Mi Electric Scooter Essential offerte dans les mêmes enseignes. La version 8+256 Go sera disponible au prix de 599,90€ chez Fnac, Darty, Mi.com et dans les Xiaomi Store.

Le Xiaomi 11T Pro se recharge totalement en seulement 17 minutes

L’une des caractéristiques les plus remarquables du nouveau Xiaomi 11T Pro est le fait qu’il profite de la fonction HyperCharge. Celle-ci permet de supporter la charge à 120 Watts, pour seulement 17 minutes de charge, selon le constructeur, afin de remplir la batterie de 5000 mAh. Elle est divisée en deux unités en graphène de 2500 mAh chacune pour limiter les risques de surchauffe. Le bloc d’alimentation est livré avec le smartphone. Il permet aussi de charger tous les autres appareils mobiles. C’est une très bonne nouvelle, car cela évite de repasser à la caisse et d’avoir un chargeur très rapide en cas de besoin. Xiaomi indique, en outre, que le mobile peut être rechargé jusqu’à une température de -10°C. Le constructeur promet avoir mis en œuvre près de 34 technologies pour supprimer les risques de surchauffe, explosion et autres problèmes liés à la charge rapide.





Le Xiaomi 11T, pour sa part, peut être chargé à 67 watts faisant dire à son fabricant qu’il est possible de le recharger complètement pendant seulement 37 minutes. Il est équipé aussi d’une batterie de 5000 mAh.

Un écran AMOLED compatible HDR10+ et Dolby Vision

Le Xiaomi 11T Pro est doté un processeur Qualcomm Snapdragon 888, comme sur la série Mi 11, mais également de nombreux smartphones haut de gamme d’autres marques. Le 11T dispose d’une puce Mediatek Dimensity 1200 avec 8 Go de mémoire vive pour le 11T Pro, mais aussi pour le 11T. En France, la version 12 Go n’est pas disponible. Les deux mobiles utilisent un écran AMOLED 10 bits capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. Ils profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec mode adaptatif et proposent un taux d’échantillonnage de 480 Hz pour une meilleure réactivité dans les jeux. L’écran du 11T Pro est compatible Dolby Vision, comme les iPhone 12 et iPhone 13. Il supporte également le HDR10+ en visualisation, mais également en captation ce qui permet de filmer en HDR10+, d’enregistrer avec ce format et de visionner les séquences toujours dans les meilleures conditions de luminosité.

Le son est stéréo sur le 11T et le 11T Pro avec un positionnement des haut-parleurs en opposition, de chaque côté de l’appareil lorsqu’on le tient en mode paysage. La version 11T Pro est compatible Dolby Atmos avec un traitement audio signé Harman Kardon.