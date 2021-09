Le Fairphone 4 dévoilé avant sa présentation officielle, toutes les caractéristiques

La société Fairphone a prévu d’organiser une présentation pour annoncer l’arrivée sur le marché d’un nouveau modèle, le Fairphone 4. C’était sans compter sur les indiscrétions du site winfuture qui a dévoilé l’intégralité de la fiche technique et les visuels de l’appareil dont voici tous les détails.

Fairphone défend la conception d’un smartphone équitable. Cela signifie pour l’entreprise néerlandais de proposer des appareils qui peuvent être très facilement réparé en cas de problème sur l’un des composants et à priori, même par l’utilisateur notamment grâce à une structure modulaire. Ainsi, le Fairphone 4 5G reprend ce principe. Ainsi, sa coque arrière peut être retirée pour accéder aux différents éléments qui composent le mobile. La batterie peut être changée ce qui n’est pas le cas des autres smartphones du marché à moins d’utiliser des outils spécifiques. L’appareil profite d’un châssis métallique alors que les précédents modèles utilisaient du plastique. Cela permet d’avoir un téléphone portable plus résistant aux chutes et aux chocs et donc plus durable.

Une encoche pour le capteur photo frontal et deux autres objectifs au dos

L’écran du Fairphone 4 5G est de type LCD. Il mesure 6,3 pouces en diagonale avec une surface totalement plate et une définition Full HD. Il y a une encoche en haut, au centre pour abriter le capteur photo frontal qui sert à faire des selfies. Les deux capteurs au dos sont de 48 mégapixels et d’un nombre inconnu pour le second qui doit s’occuper du calcul de la profondeur de champ afin d’optimiser les portraits. Le troisième module à l’arrière cache un système d’autofocus laser qui doit être particulièrement précis. Le mobile est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 750G et permet au mobile de profiter de la 5G. Le smartphone dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil, au niveau du bouton principal de mise en veille.

Le Fairphone 4 5G fonctionnera sous Android 11. Le Fairphone 4 5G devrait être proposé à un prix légèrement inférieur à 600 € avec 128 Go d’espace de stockage et un tout petit peu plus cher pour avoir 256 Go.