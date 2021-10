Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro, quelles sont les différences ?

La marque Xiaomi vient d’annoncer la commercialisation de deux nouveaux smartphones sur le marché français. Il s’agit des modèles 11T et 11T Pro. Mais quelles sont les différences entre ces deux appareils mobiles ? Pour lequel craquer ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider dans votre choix.

En ce qui concerne les dimensions des deux smartphones comparés du jour, ne cherchez pas, ils ont exactement les mêmes mensurations à savoir 164,1 mm de haut pour 76,9 mm de large et 8,8 mm d’épaisseur. Le 11T Pro est annoncé à 204 grammes alors que le 11T est mentionné à 203 grammes. La batterie a une capacité identique, soit 5000 mAh. Mais la grande différence entre les deux appareils et surtout le fait que le 11T Pro est capable de supporter la charge à 120 watts contre 67 watts pour le 11T. Il ne faut que 17 minutes pour le 11T Pro pour être totalement rechargé ce qui constitue un exploit. Le chargeur est livré avec l’appareil ce qui est une très bonne chose. En plus, il peut recharger n’importe quel autre appareil mobile utilisant une prise USB-C.

Une différence de Soc

L’autre différence assez significative entre les Xiaomi 11T et 11T Pro, c’est le processeur. En effet, le premier utilise une puce Mediatek Dimensity 1200 alors que le 11T Pro est équipé d’un Soc Qualcomm Snapdragon 888, plus performant et gravé en 5 nm contre 6 nm pour le processeur Mediatek. Le son est signé Harman kardon sur le 11T Pro ce qui n’est pas le cas du 11T qui ne porte pas le logo sur l’un de ces profils. Les capteurs photo sont identiques sur les deux modèles mais le Xiaomi 11T Pro peut filmer avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde. En outre, sur la version Pro, on peut compter sur l’intégration d’un moteur de vibration pour les retours haptiques dans les différents menus et dans les jeux vidéo pour une meilleure précision et donc un plus grand réalisme, selon Xiaomi.

Toutes les autres caractéristiques techniques sont identiques entre les Xiaomi 11T et 11T Pro. La différence de prix est d’environ 100 € ce qui donne de quoi réfléchir et de se demander si on a vraiment besoin des fonctionnalités proposées par la version Pro par rapport à la version classique bien que la charge en seulement 17 minutes peut, à elle seule, être un argument pesant suffisamment dans la balance.

