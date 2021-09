Le smartphone pliant à clapet Huawei pourrait être annoncé avant la fin de l’an

Bien qu’elle soit encore soumise aux restrictions américaines, la société Huawei continue d’innover pour la conception de smartphones et plus particulièrement sur la nouvelle tendance : le pliable. Il se murmure que le fabricant pourrait annoncer son premier téléphone portable pliant, le Huawei Mate V avant la fin de l’année.

Actuellement, il existe très peu de smartphones pliants. Il y a bien Motorola et Huawei qui proposent leurs appareils respectifs le Razr 2019 et le Mate Xs mais qui ne sont pas sur le même principe, en termes de sens de pliable. Le Samsung Galaxy Z Flip3 reprend le même sens que le Razr 2019 alors que le Galaxy Z Fold3 se déplie comme un livre. Le prochain smartphone pliable de Huawei pourrait utiliser le principe d’un pliage en style clapet, comme le Galaxy Z Flip3 de Samsung et le Razr 2019 de Motorola. En 2019, le groupe Huawei avait déposé plusieurs brevets pour des noms liés à un design pliable et cela comprenait aussi le nom « Mate V ».

Un smartphone qui se plie sur le mode clapet

Plus récemment, en juillet 2020, Huawei a fait également un dépôt de brevet auprès de l’administration chinoise de la propriété intellectuelle visant à protéger le design d’un smartphone à clapet. Il pourrait être le Mate V. Les images du document montrent un appareil dont l’écran se déplie dans le sens vertical, comme le Galaxy Z Flip3 et le Motorola Razr 2019. Il dispose d’une encoche au niveau de son écran pour intégrer un capteur photo frontal pour se prendre en selfie. Au dos, les objectifs photo sont installés dans le sens vertical sans que l’on sache le nombre exact et il se pourrait bien qu’un écran secondaire soit prévu dans son alignement symbolisé par la bande noire du schéma, sans plus de détails.

Un concept relancé par un billet posté sur les réseaux sociaux

Toujours sur les images du brevet déposé, on peut voir les profils avec les différentes touches notamment pour gérer le volume audio ainsi que le bouton de mise en veille contenant une petite marque rouge. Un port USB-C permettrait de recharger sa batterie et un haut-parleur figure aussi sur le dessin.

Au-delà des brevets déposés, c’est un billet posté sur le réseau social chinois Weibo par un pronostiqueur sérieux qui relance la rumeur. Il indique que le Huawei Mate V sera lancé cette année. Il pense même savoir que l’appareil embarquera un processeur Kirin 9000 qui est installé sur le Huawei Mate 40 Pro et le Huawei P50 Pro. Une présentation doit avoir prochainement lieu de la part du géant chinois. Il se dit que cela pourrait être l’officialisation de la série Huawei P50 pour l’Europe alors que d’autres pensent à la présentation de la série des Nova 9. Alors, serait-il envisageable que le Mate V fasse une apparition ? Nous verrons tout cela le 21 octobre prochain.