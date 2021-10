Offre exceptionnelle : un forfait mobile 100Go à 9.99€ par mois

Vous souhaitez faire le plein de data à prix cadeau ? Ça tombe bien, l'opérateur Prixtel met en promotion jusqu'au 5 octobre prochain son forfait Le grand 100Go d'Internet pour seulement 9,99€ par mois ! Dans cet article, nous vous présentons en détail cette offre promotionnelle sans engagement.

Prixtel : son forfait Le grand flexible et neutre en CO2

Prixtel s'attelle à faire payer le prix juste à ses utilisateurs en proposant des tarifs ajustés à leur consommation data. En effet, l'opérateur décompose son forfait Le grand en trois paliers data permettant ainsi aux clients de payer le montant correspondant à ces derniers. Jusqu'au 5 octobre prochain inclus, ces paliers bénéficient d'une réduction mensuelle de 5€ la première année d'abonnement !

Ainsi, si vous souhaitez consommer 100Go d'Internet en France, il vous faudra verser la somme de 9,99€ par mois*. Pour utiliser davantage de data - jusqu'à 150Go - vous devrez vous acquitter de 14,99€ par mois* et enfin, pour atteindre le maximum de gigas fourni par le forfait Le grand, soit 200Go, cela vous coûtera 19,99€ par mois*.

De plus, Prixtel vous donne l'opportunité de profiter de la 5G avec votre forfait Le grand ! Pour ce faire, il est nécessaire de souscrire à l'option 5G pour la somme supplémentaire de 5€ chaque mois.

Par ailleurs, l'opérateur s'inscrit dans une dynamique écologique depuis quelque temps déjà. En effet, il s'engage à fournir des forfaits neutres en CO2 et le forfait Le grand n'en fait pas exception. Ainsi, à chaque souscription pour l'un de ses forfaits, l'opérateur amplifie ses actions de reforestation et de plantation d'arbres à travers le territoire français et plus particulièrement en Maine-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Par ces actions environnementales, l'opérateur compense les émissions de dioxyde de carbone dues à l'utilisation des forfaits mobiles, d'où le terme "neutre en CO2".

Les garanties du forfait Le grand

Disponible pour toute nouvelle souscription et sur le réseau SFR, le forfait sans engagement Le grand vous offre la possibilité de communiquer autant que vous le souhaitez depuis la France métropolitaine, mais également depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer ! Notez que le forfait Le grand n'inclut pas les communications vers ces dernières destinations lorsque vous êtes en Métropole. Certaines options payantes sont proposées pour augmenter la liste de vos correspondants ainsi que les zones, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site officiel.

En ce qui concerne la data, le forfait Le grand vous permet de disposer jusqu'à 200Go d'Internet en France - avec l'option 5G pour 5€/mois - et de profiter de 15Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Plus en détail, les paliers data du forfait Le grand utilisables depuis la France métropolitaine se présentent comme suit :

Jusqu'à 100Go : 9,99€ par mois pendant 1 an puis 14,99€

pendant 1 an puis 14,99€ De 100Go à 150Go : 14,99€ par mois pendant 1 an puis 19,99€

pendant 1 an puis 19,99€ De 150Go à 200Go : 19,99€ par mois pendant 1 an puis 24,99€

Veuillez noter que la réduction mise en avant par Prixtel est valable les 12 premiers mois d'abonnement, quel que soit le palier data utilisé.

* prix réduit pendant 1 an