Redmi 10 : le tout nouveau smartphone pas cher de Xiaomi est déjà en promotion

Officiellement lancé le 10 septembre dernier, le Xiaomi Redmi 10 rejoint la gamme des smartphones vraiment pas chers de Xiaomi. Disponible à sa sortie à 179€, il bénéficie pour son lancement d’une jolie promotion qui fait temporairement chuter son prix. Profitez-en dès maintenant pour vous offrir un téléphone performant à tout petit prix.

Quelques jours après son lancement, le prix du Xiaomi Redmi 10 est déjà en baisse

Le constructeur Xiaomi propose des smartphones vraiment haut de gamme comme avec la série Mi 11 mais propose également un certain nombre de modèles d’entrée de gamme vraiment abordables. Il est aujourd’hui possible de s’offrir un téléphone performant sans avoir besoin de se ruiner. Pour un budget de 200€ maximum, il est tout à fait possible de se faire plaisir. Le tout nouveau Xiaomi Redmi 10 disponible depuis quelques jours seulement répond à cette demande et rejoindra propablement les meilleurs smartphones Xiaomi à moins de 200€.

Proposé à sa sortie à 179€, il était déjà peu cher mais grâce à une offre promotionnelle disponible temporairement, il devient encore moins cher. Sur le site de Xiaomi, il est proposé à 159.90€ au lieu de 179.90€. Economisez ainsi 20€ sur l’achat de votre Redmi 10. Ce prix correspond au modèle combinant 4Go de RAM et un espace de stockage de 64Go. Le modèle 4Go + 128Go est également en promotion. Il est disponible à 169.90€ au lieu de 199.90€.

Pourquoi vous devriez craquer pour le Xiaomi Redmi 10 en promotion ?

En plus d’avoir un prix très attractif, le Xiaomi Redmi 10 possède également une jolie fiche technique. Ce smartphone d’entrée de gamme est équipé d’un écran LCD de 6.5 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Côté performance, il embarque un SoC MediaTek Helio G88 épaulé par 4Go de RAM et un espace de stockage de 64Go (ou 128Go) extensible via une carte microSD.

Pour la photo, le Redmi 10 possède un appareil avec 4 capteurs à l’arrière dont un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. Il offre une vraie polyvalence. A l’avant, retrouvez un capteur frontal de 8 Mpx. En ce qui concerne son autonomie, il est alimenté par une batterie très puissante de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 18W.