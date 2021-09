Des designs possibles pour les Samsung Galaxy S22 et le même fournisseur de batterie que pour le Note 7

La nouvelle série de smartphones Samsung Galaxy S22 est particulièrement attendue et de nombreuses personnes aimeraient bien savoir à quoi ils vont ressembler. Plusieurs rendus circulent sur la toile, selon les modèles. Reste à faire le tri. Parallèlement, nous apprenons que le géant sud-coréen a choisi le même fournisseur de batterie que pour le Galaxy Note 7 qui, il y a quelques années, avait rencontré des problèmes d’explosion. Faut-il craindre un nouveau fiasco ?

Comme l’iPhone, le smartphone flagship du géant sud-coréen fait l’objet de toutes les attentions et rumeurs à son sujet. Si certaines caractéristiques semblent être connues, beaucoup s’intéressent au design des Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra. La série est pressentie pour être officiellement présentée en tout début d’année prochaine, soit en avance par rapport au calendrier habituel du constructeur. Comme bien souvent, le pronostiqueur OnLeaks a publié des images de rendus 3D ce que à quoi pourrait bien ressembler les différents modèles de Samsung.

Deux designs différents pour trois appareils

Le Galaxy S22 aurait ainsi un dos assez plat avec un bloc photo installé dans son coin supérieur à gauche. Celui-ci serait dans les mêmes tons que le reste de la surface à la différence des Galaxy S21 actuels. En outre, la partie de l’îlot ne reviendrait plus autant vers le profil que les précédents modèles pour se terminer à l’arrière. Il serait doté d’un capteur principal de 50 mégapixels et de deux autres objectifs de 12 mégapixels avec un module ultra grand-angle et un téléobjectif. Le Samsung Galaxy S22 Plus reprendrait le même principe, sans débord du bloc optique sur le profil mais avec une couleur différente par rapport au reste du dos de l’appareil. Enfin, pour le Galaxy S22 Ultra, il semble que le design définitif n’ait pas encore été déterminé puisque deux images ont été publiées ce qui pourrait être le futur mobile très haut de gamme du constructeur sud-coréen. La première image présente un îlot de bloc optique en forme de P alors que l’autre propose deux blocs distincts. Des prototypes pourraient ainsi être à l’étude.

Un Galaxy S22 Ultra compatible avec le stylet S Pen ?

Comme Samsung abandonne la série des Galaxy Note, il faut d’autres appareils qui soient capables d’exploiter la fonctionnalité « Stylet ». C’est désormais le cas du Galaxy Z Fold 3 qui, avec un stylet spécifique, accepte d’être manipulé et c’est très efficace car c’est finalement l’accessoire qui manquait à ce smartphone pliant. Toutefois, cela ne suffit pas. En effet, le Galaxy S22 Ultra est pressenti pour être aussi compatible avec un stylet. Il pourrait donc logiquement, comme le Galaxy Note avoir un logement dans son châssis pour ranger (et recharger) l’accessoire. Ainsi, il y aurait une sorte de fusion entre la gamme Note et S. Nul doute que les prochaines semaines ou les prochains mois seront l’occasion d’en apprendre plus sur le design et les caractéristiques de cette nouvelle série très attendue.

Galaxy S22, même fournisseur de batterie que pour les Galaxy Note 7

En marge des rumeurs concernant le design et les caractéristiques des appareils photo, sachez aussi que Samsung a décidé de confier la fourniture des batteries pour les Galaxy S22 à la société Amperex Technology Limited (ATL). Cette entreprise est à l’origine des batteries du Galaxy Note 7 dont certaines ont explosé il y a quelques années maintenant, obligeant son fabricant à tous les récupérer. Samsung d’expliquer alors que le problème venait bien de la batterie elle-même mettant ainsi en cause son fournisseur. Depuis, de l’eau est passée sous les ponts et il semble que l’entreprise ait retrouvé les bonnes grâces du géant sud-coréen puisqu’ATL est à l’origine des batteries intégrées sur les Galaxy A et Galaxy M, sans incident à déplorer. En outre, nul doute que Samsung a sérieusement revu ses critères de sécurité pour ses fournisseurs et que ceux-ci ne peuvent pas se permettre un nouveau scandale.

