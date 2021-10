Le TOP 3 des forfaits mobile avec 100Go d'Internet à maximum 10€

Vous êtes à la recherche d'un forfait à maximum 10€ par mois tout en faisant le plein de data ? Découvrez dans cet article le détail des trois forfaits en promotion que nous avons sélectionnés pour vous avec les opérateurs Syma Mobile, Prixtel et NRJ Mobile !

Syma Mobile : forfait le neuf à 9,90€

En ce moment, Syma Mobile met en avant son forfait le neuf avec 100Go d'Internet pour la somme de 9,90€ par mois ! Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Ce forfait pas cher vous permet de surfer sur le net à hauteur de 100Go en France et de profiter de 6Go(inclus) lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne - DOM inclus - ainsi que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Du côté des communications, l'opérateur vous offre l'illimité en France comme à l'étranger*. Plus précisément, depuis la Métropole, vous pourrez communiquer comme bon vous semble vers les numéros métropolitains, mais également vers les DOM.

Trois options vous sont également proposées avec ce forfait le neuf : l'option "100 destinations", l'option "Mobile Européen" et l'option "Presse éditoriale illimité".

*UE, DOM, Islande, Liechtenstein, Norvège

Prixtel : le forfait Le grand à prix réduit jusqu'au 5 octobre

De son côté, Prixtel met à disposition encore jusqu'au 5 octobre prochain inclus son forfait Le grand, bénéficiant d'une réduction mensuelle de 5€ la première année d'abonnement !

Avec ce forfait, vous aurez à votre disposition 15Go, dont l'usage sera déduit de votre enveloppe data globale. Neutre en CO2 et sans engagement, le forfait Le grand vous offre également trois paliers data destinés à votre connexion en France et qui se présentent comme suit :

Jusqu'à 100Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

puis 14,99€ De 100Go à 150Go : 14,99€/mois pendant 1 an puis 19,99€

De 150Go à 200Go : 19,99€/mois pendant 1 an puis 24,99€

Prixtel vous permet d'apprécier la 5G en souscrivant à l'option 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois ! Vous pourrez par ailleurs communiquer autant que vous le souhaitez partout au sein de l'Union européenne. Notez toutefois que vos communications vers les DOM depuis la France seront décomptées en hors-forfait.

NRJ Mobile : la série limitée 100Go à 8,99€ pendant 1 an

Jusqu'au 5 octobre inclus, NRJ Mobile vous laisse l'opportunité de souscrire à sa série limitée 100Go sans engagement pour la somme de 8,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 19,99€ !

Ainsi, en plus des 132€ d'économie, ce forfait vous permettra de profiter de 100Go d'Internet en France et d'utiliser jusqu'à 13Go - inclus - lors de vos séjours à travers l'Europe et les DOM.

Vous pourrez par ailleurs appeler et envoyer vos messages à votre convenance que vous soyez en France métropolitaine, dans les DOM ou encore en Europe. Sachez que ce forfait n'inclut pas les communications depuis la Métropole vers les DOM, ces dernières feront donc l'objet d'une facturation supplémentaire.