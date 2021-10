iPhone 13 : il est déjà en promotion chez RED by SFR quelques jours après son lancement

A peine sortie, la série iPhone 13 est déjà en promotion chez RED by SFR, c’est assez incroyable ! Si vous voulez acheter l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro ou l’iPhone 13 Pro max encore moins cher, c’est chez l’opérateur que vous devez foncer car il propose sur chaque modèle une belle remise immédiate. Découvrez tout de suite ces bons plans pour un iPhone pas cher.

L’iPhone voit déjà son prix chuter grâce à une remise promotionnelle chez RED by SFR

Annoncé officiellement il y a quelques jours, il est déjà possible d’acheter l’iPhone 13 en promotion. A peine sortie, qu’il voit son prix chuter. Cette bonne nouvelle, on la doit à l’opérateur RED by SFR qui propose les 4 modèles de la série iPhone 13 avec de belles remises immédiates. C’est le moment de se faire plaisir avec un iPhone au meilleur prix. Ainsi, le classique iPhone 13 profite d’une réduction de 40€. Son prix chute donc de 899€ à 859€ seulement !

Toujours en précommande, votre nouvel iPhone 13 vous sera expédié dès le 18 octobre prochain. En le commandant aujourd’hui, vous êtes assurés de le recevoir parmi les premiers. Vous n’aurez plus que quelques jours à attendre pour découvrir l’intégralité de son potentiel.

Chez RED by SFR les smartphones sont tous vendus débloqués et peuvent être achetés seuls, sans avoir besoin de souscrire à un forfait mobile. Si toute fois, vous décidez de souscrire à un forfait RED un paiement en 4 fois, vous sera proposé.

Les iPhone 13 mini, iPhone Pro et iPhone 13 Pro Max sont aussi en promotion

La gamme iPhone 13 comme celle de l’iPhone 12 compte aussi l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Ces trois modèles sont également en promotion chez RED by SFR. Grâce à une remise de 40€, ils voient leur prix chuter pour votre plus grand bonheur. Vous pouvez donc vous faire plaisir avec l’iPhone de vos rêves en l’achetant encore moins cher en ce moment. Quel que soit leur couleur ou leur configuration, chaque modèle est en promotion.

L’opérateur RED by SFR propose une livraison gratuite ainsi qu’une garantie de 2 ans sur ses iPhone. C’est le bon moment pour profiter d’un téléphone avec un écran super lumineux et un design résistant. L’iPhone 13 embarque un processeur encore plus puissant que celui de l’iPhone 12 et voit son autonomie améliorée. Vous ne serez pas déçus de ses performances.