La série des smartphones Honor 50 sera officiellement présentée en Europe le 26 octobre

En juin dernier, la marque Honor qui s’est émancipée du géant Huawei depuis plusieurs mois maintenant, a officiellement présenté la nouvelle série de smartphones Honor 50 pour le marché chinois et a annoncé vouloir le proposer sur le marché français. Un évènement sera organisé le 26 octobre prochain pour confirmer son arrivée en Europe.

la série de smartphones Magic3.

Une présentation officielle qui aura lieu le 26 octobre pour l’Europe

Le 26 octobre, Honor doit donc présenter la série des Honor 50 qui comprend normalement le Honor 50 (standard) et le Honor 50 Pro. Toutefois, seulement le Honor 50 serait commercialisé en Europe, car aucune mention ne serait faite de la version Pro qui a un écran plus grand et une capacité de charge plus rapide que la version classique. Le Honor 50 est attendu avec un écran AMOLED de 6,57 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il aurait un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, comme le Motorola Moto edge20, le Xiaomi 11 Lite 5G NE, le Samsung Galaxy M52, le Samsung Galaxy A52s 5G, le realme GT Master Edition et les Huawei Nova 9 et Nova 9 Pro (version 4G), par exemple.

Le Honor 50 est attendu avec un capteur photo principal de 108 mégapixels et d’un objectif pour les selfies de 32 mégapixels, peut-être le Sony IMX615 installé sur la série Oppo Find X3 ou quelques téléphones Samsung, par exemple.

Le smartphone Honor 50 est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle Magic UI développée par le fabricant. Ce dernier est autorisé à utiliser les Google Mobiles Services, les fameux GMS dont Huawei ne peut se servir, toujours aux prises avec les sanctions américaines à son encontre et dont Honor a réussi à échapper en s’émancipant de sa maison-mère, il y a un an maintenant. Il ne reste plus longtemps à patienter pour connaitre son prix et sa date de disponibilité pour le marché français.