Les prix des smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont connus et il y a un grand écart

D’ici quelques jours, le géant américain Google doit lever le voile sur les nouveaux smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Mais alors que de nombreuses caractéristiques sont déjà connues, le YouTuber M. Brandon Lee pense connaitre leur prix respectif et on peut dire qu’il y a un grand écart.

Ces dernières semaines, nous en avons beaucoup appris sur les futurs smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Dans un premier temps, les design ont fuité. Il a aussi rapidement été question de l’intégration d’une puce Ultra Large Bande, comme sur les Galaxy S21 de Samsung et les iPhone 12 et iPhone 13 d’Apple permettant de capter des objets connectés avec une très grande précision dans l’espace. Son processeur a également fait l’objet d’une fuite et l’organisation des objectifs photo a aussi été mise au jour. La présentation officielle devrait avoir lieu le 19 octobre. Quelques détails concernant la fiche technique du Pixel 6 sont maintenant connus. Plus récemment, nous avons pu voir des affiches mettant en scène des deux mobiles de Google et une très courte vidéo montre la version la plus haut de gamme.

Un écart de prix assez important

Si le design et les caractéristiques techniques des smartphones les plus attendus peuvent parfois mis au jour, les prix sont les informations peut-être les plus sensibles et il est extrêmement rare de les connaître avec précision plusieurs jours/semaines avant l’annonce officielle du produit en question. Aussi, nous nous attendions à ce que Google les garde secrets jusqu’au jour de la présentation, le 19 octobre. C’était sans compter sur le YouTuber M. Brandon Lee de la chaîne This is Tech Today. En effet, cette personne croit savoir que le smartphone Google Pixel 6 sera proposé à un prix de 649 € alors que la version Google Pixel 6 Pro sera disponible à 899 €.

Google Pixel 5 acheter au meilleur prix Darty

629,00 € Darty

Rakuten 708,00 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 835,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Ces informations sont-elles crédibles, y a-t-il d’autres ?

Il semble que les prix annoncés par M. Brandon Lee soient les bons pour le marché européen d’autant que la personne est plutôt fiable dans ses pronostics, qu’elle dit les avoir obtenues d’un individu travaillant pour un grand détaillant de téléphonie mobile européen et que ces informations ont été confirmées par le site 9to5Google qui a eu les mêmes prix par une autre source en Europe.

En outre, la source de Lee a également affirmé qu’elle connaissait les appellations des différentes finitions des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ainsi, il y aurait le noir carbone et le vert brouillard. On ne connaît pas le nom de la version « beige ou sable ». Et de confirmer que la présentation officielle sera bien organisée le 19 octobre.

Pour rappel, le Pixel 5 a été lancé à 629 € en Europe ce qui est un prix assez élevé pour un smartphone Google. Si ces prix sont exacts, cela signifie que le Pixel 6 coûterait 20 € plus cher au regard des quelques améliorations et la version Pro serait à 270 € au-dessus, mais avec plusieurs fonctions supplémentaires. Reste à patienter quelques jours avant de tout savoir sur ces fameux Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro.