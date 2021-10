Le TOP 4 des forfaits mobiles à 5€ ou moins du moment !

Besoin d'un forfait mobile à prix mini ? Ça tombe bien, nous avons sélectionné quatre forfaits avec de 3Go à 20Go d'Internet à moins 5€ par mois ! Découvrez ces offres promotionnelles et sans engagement dans cet article.

Prixtel et son forfait Le petit à prix réduit

Jusqu'à ce mardi 5 octobre, Prixtel met à disposition son forfait neutre en CO2 Le petit bénéficiant d'une réduction de 5€/mois sur l'ensemble de ses paliers data !

Ce forfait pas cher vous permet de profiter de 10Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM et d'apprécier l'illimité pour communiquer depuis ces dernières destinations comme depuis la France métropolitaine ! Concernant votre connexion internet en France, voici ce que vous propose le forfait Le petit :

Jusqu'à 20Go : 4,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€

puis 9,99€ De 20Go à 30Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

De 30Go à 40Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

Syma Mobile et son forfait Le cinq à 4,90€

En ce moment, l'opérateur Syma Mobile propose son forfait le cinq pour la somme de 4,90€ par mois.

À ce prix, vous pouvez bénéficier de 20Go d'Internet lorsque vous êtes en France et utiliser jusqu'à 3Golorsque vous voyagez à travers l'Union européenne ainsi que l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous pourrez appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble. Depuis la France, notez que l'opérateur inclut la possibilité de profiter de l'illimité également vers les numéros des DOM en plus des numéros métropolitains.

Cdiscount Mobile et son offre limitée à 3,99€

Chez Cdiscount Mobile, l'offre limitée 5Go est au prix de 3,99€ par mois la première année de souscription ! Au-delà, l'offre limitée retrouvera son tarif mensuel de base, à savoir 7,99€.

En plus des 48€ d'économie, vous pourrez vous connecter à hauteur de 5Go en France comme à l'étranger* et profiter de l'illimité pour communiquer sans vous limiter ! Sachez que les communications depuis la Métropole vers les DOM ne sont pas comprises dans cette offre limitée. Cependant, l'opérateur ajoute aux destinations de l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein

NRJ Mobile et son forfait 3Go à 4,99€

NRJ Mobile propose, quant à lui, une offre avec 3Go d'Internet en France pour la somme de 4,99€ par mois sans condition de durée ! Pour profiter de cette offre, il vous faudra souscrire avant demain, lundi 4 octobre, minuit !

Avec ce forfait, vous pourrez apprécier les 3Go fournis aussi bien pour vous connecter en France qu'à l'étranger (UE/DOM) ainsi que l'illimité pour communiquer depuis l'ensemble de ces destinations sans compter. Également avec ce forfait, les communications depuis la France métropolitaine vers les DOM feront l'objet d'une facturation spécifique.