L’iPhone 13 Pro Max se classe à la quatrième place du palmarès DxOMark

La nouvelle série de smartphones Apple iPhone 13 est désormais disponible depuis quelques jours maintenant et il est temps de faire le point sur les capacités de ces nouveaux téléphones portables en photo. Ainsi, DxOMark classe l’iPhone 13 Pro Max quatrième de son palmarès et l’iPhone 13 mini obtient le même score que l’iPhone 12 Pro.

Actuellement, la série des iPhone 13 est disponible. De nombreuses personnes ont pu acquérir l’un des iPhone 13 proposés par la marque à la pomme et plusieurs médias ont déjà ou sont en train de les tester pour savoir ce qu’ils valent. Aussi, le laboratoire indépendant d’analyse DxOMark a pu examiner avec la plus grande attention les iPhone 13 Pro Max et iPhone 13 mini pour connaître leur capacité en matière photo, l’un des secteurs où ils sont le plus attendus. Ainsi, l’iPhone 13 Pro Max se hisse à la quatrième place du classement et l’iPhone 13 mini réussi à obtenir le même score que l’iPhone 12 Pro.





137 pour les capteurs du dos et 99 pour le capteur frontal

D’après les analyses particulièrement poussées réalisées par DxOMark, l’iPhone 13 Pro Max obtient le score de 137 pour sa partie caméra (au dos, tous les capteurs confondus) et 99 pour la prise de vue en mode selfie. Le nouveau flagship d’Apple est devancé par le Huawei P50 Pro (144), le Xiaomi Mi 11 Ultra (143) et le Huawei Mate 40 Pro+ (139), dépassant d’un cheveu le Huawei Mate 40 Pro (136). Il est nettement devant le premier iPhone 12 (Pro Max) de l’année dernière qui avait obtenu un score 130. Apple progresse donc sur les résultats des photos puisque le nouvel iPhone 13 mini obtient le score de 130, soit équivalent à l’iPhone 12 Pro Max. En outre, notez que l’iPhone 13 mini décroche un score de 99 pour ses capacités en selfie, soit autant que l’iPhone 13 Pro Max.

DxOMark note également que l’iPhone 13 Pro s’améliore en vidéo par rapport à la précédente génération notamment grâce à une amélioration des couleurs et de l’exposition dans les selfies vidéo. Pour la partie photo, le laboratoire relève une mise au point automatique rapide et précise ainsi qu’un bon niveau de détails aussi bien pour des prises de vue réalisées en intérieur qu’en extérieur, tout comme la balance des blancs qui s’avère précise. Toutefois, DxOmark mentionne quelques soucis d’artefacts, dont des reflets qui peuvent être observés dans certaines conditions et des détails limités pour un trop grand niveau de zoom. La plage dynamique semble également limitée dans les scènes difficiles avec peu de lumière pour relever le contraste.