Le Fairphone 4 est officiel, toutes ses caractéristiques techniques et son prix

La semaine dernière, la société Fairphone a pu officialiser son nouveau smartphone modulaire, le Fairphone 4 malgré l’arrivée sur la toile de plusieurs fuites dévoilant, avant l’heure, ses caractéristiques techniques. En voici tous les détails.

Quelques jours seulement avant la présentation officielle du nouveau Fairphone 4, la fiche technique a été publiée sur Internet révélant la quasi-intégralité des caractéristiques de l’appareil. Voulu pour avoir un impact aussi faible que possible sur l’environnement, la conception et la fabrication du Fairphone 4 s’appuie sur un aspect modulaire afin que l’appareil soit facile à réparer en cas de souci sur l’un des composants. L’idée à la base était même de faire un téléphone portable qui soit suffisamment modulaire pour pouvoir le faire évoluer avec le temps en intégrant de nouveaux composants. Finalement, le Fairphone 4 succède au Fairphone 3+ avec un design plus moderne, une fiche technique plus poussée et une compatibilité avec les réseaux 5G.

Facilement démontable mais tout de même certifié à la norme militaire

Comme sur les précédents modèles, le Fairphone 4 offre la possibilité de remplacer facilement plusieurs composants : batterie, écran, caméra pour les principales, et ce, avec un tournevis standard. Toutes les pièces détachées clés du Fairphone 4 y compris le haut-parleur ou le port USB sont disponibles sur le site Internet de la société. Malgré son côté « modulaire », il est tout de même certifié IP54 ce qui lui permet de dire qu’il est protégé contre les éclaboussures et sachez qu’il répond également à la norme militaire MIL-STD-810G signifiant qu’il peut résister à des chutes de plus d’un 1 mètre et à des chocs. Son indice de réparabilité est le plus haut observé jusqu’ici, soit 9,3/10.

Le mobile s’appuie sur un écran de 6,3 pouces affichant une définition Full HD de 1080x2340 pixels au format 19,5:9 protégé par la technologie Corning Gorilla Glass 5. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 750G de milieu de gamme gravé en 8 nm associée à 6 ou 8 Go de mémoire vive et ayant une capacité de 128 Go ou 256 Go, selon la configuration choisie. La mémoire de stockage interne peut être étendue grâce à l’insertion d’une carte mémoire micro SD dans l’emplacement prévu à cet effet, à côté des cartes SIM. Le Fairphone 4 est compatible 5G (sur les deux cartes SIM), NFC, Bluetooth 5.1 et propose du Wi-Fi 802.11 ac. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton d’alimentation pour déverrouiller l’appareil.

Pour les photos, le Fairphone 4 dispose d’un capteur photo principal de 48 mégapixels comme cela était pressenti. Il s’agit d’un module Sony IMX582 avec stabilisateur optique. Il y a également un autre capteur de 48 mégapixels ouvrant à F/2.2 pour les prises de vue ultra large. Pour se prendre en selfie, on peut compter sur un objectif de 25 mégapixels. La batterie a une capacité de 3905 mAh capable de supporter la charge à 30 watts. Notez que le chargeur n’est pas livré avec l’appareil et qu’il faut donc utiliser celui de l’ancien modèle ou s’en procurer un autre chez un revendeur. Le mobile fonctionne sous Android 11 et Fairphone promet deux mises à jour majeures du système ainsi qu’un support logiciel jusqu’à la fin de l’année 2025.

Le nouveau smartphone Fairphone 4 est disponible en précommande pour un prix de 579 € pour la version 6+128 Go en gris seulement ou à 649 € pour la finition 8+256 Go. Cette dernière déclinaison est proposée en gris, vert ou vert moucheté. Les livraisons commencent dès le 25 octobre.

Samsung Galaxy Z Flip 3 acheter au meilleur prix Rakuten

854,90 € Rakuten

Fnac Marketplace 931,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 1008,98 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Google Pixel 5 acheter au meilleur prix Darty

629,00 € Darty

Rakuten 708,00 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 799,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix