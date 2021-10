Honor pourrait lancer un smartphone pliant avant la fin de cette année 2021

Il y a encore très peu de smartphones pliants actuellement disponibles sur le marché et la marque Honor pourrait bien en ajouter un nouveau d’ici la fin de cette année si on en croit la dernière rumeur parue sur le réseau social chinois Weibo. En voici tous les détails.

Si beaucoup d’observateurs sont d’accord pour dire que l’avenir des téléphones portables passera par le fait qu’ils soient pliants, cela ne semble pas aller aussi vite que prévu. En effet, 2021 était annoncée comme l’année de la déferlante des smartphones pliables et finalement, seuls les Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 ont été officiellement annoncés et sont disponibles sur le marché depuis quelques semaines. Mais c’est tout ! La pénurie de composants qui touche actuellement de très nombreuses industries utilisant de l’électronique, peut-être encore la potentielle fragilité des appareils et leur coût retardent certainement les sorties des modèles respectifs, car on sait que de nombreuses marques préparent leurs modèles. Nous attendons pour la fin de l’année le smartphone pliant de Google qui pourrait s’appeler le Pixel Fold. Mais, il semble qu’un autre modèle soit également prévu pour cette période.

#DigitalChatStation

The new Xiaomi model codenamed psyche mentioned earlier is the Snapdragon 870 model you are looking forward to, model 2112123AC. Products with low positioning, high-brush, high-power, fast-charge, high-pixel main camera... pic.twitter.com/uWlshCR7Jm — Digital Chat Station (@chat_station) September 30, 2021

Un modèle similaire au Mate X2 portant le nom de code « Magic X »

En effet, le blogueur Digital Station, déjà à l’origine de plusieurs fuites concernant des caractéristiques de smartphones qui se sont ensuite révélées justes, a publié un message sur le réseau social chinois Weibo mentionnant que la société Honor serait sur le point d’annoncer l’arrivée d’un smartphone pliant avant la fin du quatrième trimestre 2021. Selon le blogueur, l’appareil aurait de grandes similitudes avec le Huawei Mate X2 proposé uniquement en Chine par son ancienne maison-mère. Le développement du Huawei Mate X2 avait commencé avant la vente de Honor par Huawei et il est donc logique que le futur mobile pliant de Honor s’en inspire. Il porterait le nom de code de « Magic X ». Reste à voir s’il le gardera comme nom officiel lors de sa commercialisation. Avant l’été, nous apprenions qu’Honor avait déposé plusieurs noms commerciaux, dont ceux de Magic Fold, Magic Flip et Magix Flex.

Samsung Galaxy Z Flip 3 acheter au meilleur prix Rakuten

854,90 € Rakuten

Fnac Marketplace 930,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 1007,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Si les Huawei Mate X2 et Honor Magic X auraient des similitudes, ils seraient également différents sur plusieurs points, toujours selon Digital Station, sans que le blogueur ne donne plus de précision à ce sujet. En tout état de cause, le quatrième trimestre ayant déjà commencé, il n’y a plus longtemps à attendre avant que la société ne se dévoile un peu plus et comptez sur nous pour relayer la moindre information à ce sujet. Le 26 octobre, l’entreprise doit prendre la parole pour annoncer l’arrivée de la série des Honor 50 en Europe. Peut-être qu’une partie du voile sera levé à ce moment sur le Magic X…