Un mystérieux smartphone Xiaomi avec un écran AMOLED de 6,5 pouces 4K

La société Xiaomi préparerait un nouveau smartphone haut de gamme équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces ayant une définition 4K, soit autant que le Sony Xperia 1 III. Il a été aperçu dans les listes de l’équivalent de la FCC aux États-Unis.

Alors que le constructeur chinois Xiaomi vient de présenter officiellement ses nouveaux smartphones Xiaomi 11T et 11T Pro dont ce dernier ayant la capacité de recharger sa batterie avec une puissance de 120 watts en seulement 17 minutes, il semble que l’entreprise soit en train de faire passer les certifications à un nouvel appareil plutôt haut de gamme. En effet, un document émanant de la TENAA, organisme chargé de certifier électroniquement les appareils, en Chine, équivalent à la FCC aux États-Unis, vient de mettre à jour un téléphone portable portant le numéro de modèle 2109119BC appelé Xiaomi CC11 Pro, comme nom de code.

Un écran AMOLED avec une définition 4K

Le document du TENAA mentionne la présence d’un écran AMOLED d’une diagonale de 6,55 pouces ce qui est assez classique. Ce qui l’est beaucoup moins, c’est sa définition : 3840x2160 pixels soit autant que sur le Sony Xperia 1 III, le seul à ce jour à proposer une telle définition et donc une telle densité de pixels. L’écran du Xiaomi pourrait donc dépasser celui du Sony de 0,05 pouce. Toutefois, il faut aussi remarquer que l’écran du Xperia 1 III est au format 21:9, une spécificité des téléphones portables du japonais et une originalité que ne devrait pas embrasser Xiaomi, préférant proposer des écrans plus classiques pour convenir à un public aussi large que possible.

Les autres caractéristiques observées

Selon le document du TENAA, il semble que l’appareil passé dans ses bureaux dispose d’une puce octo-core avec une fréquence d’horloge de 2,4 GHz et que plusieurs variantes seront proposées : 6, 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive. Les capacités de stockage vont de 64 à 512 Go et un lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran pour déverrouiller le mobile. Pour la partie photo, le mobile est équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels accompagné d’un objectif de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un téléobjectif de 8 mégapixels permet de jouer avec un zoom optique 5x. Toujours d’après le document publié par la TENAA, il y a une batterie de 4400 mAh ce qui paraît assez étonnant au regard de l’écran à alimenter si on veut garder suffisamment d’autonomie et d’autant que Xiaomi met des 5000 mAh dans ses flagships. Reste à connaître le modèle de téléphone que ces données concernent et s’il sera commercialisé hors de la Chine.

Xiaomi 11T acheter au meilleur prix Boulanger

569,00 € Boulanger

Fnac 569,00 € acheter Fnac

Rakuten 569,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix