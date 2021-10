Avec une réduction immédiate exceptionnelle, ce smartphone Oppo devient moins cher que le Samsung Galaxy A32 !

Grâce à une remise immédiate de 40€, l’Oppo A94 5G devient accessible à moins de 300€ et devient également moins cher que le célèbre Samsung Galaxy A32 5G. Avec des caractéristiques semblables, ce smartphone Oppo offre un très bon rapport qualité prix. Alors direction RED by SFR pour l’acheter en promotion dès maintenant !

Le Prix de l’Oppo A94 5G est en baisse chez RED by SFR

En ce moment l’opérateur RED by SFR propose une belle promotion sur l’Oppo A94 5G. Avec une remise immédiate de 40€, son prix chute de manière inédite. Il est maintenant possible de l’acheter à 279€ au lieu de 319€. Il devient ainsi moins cher que son concurrent le Samsung Galaxy A32 5G. Ce dernier est en effet proposé à 299€. Chez RED by SFR, vous pouvez tout à fait acheter un smartphone Oppo seul, sans avoir besoin de souscrire à un forfait mobile.

Les modèles de téléphone vendus sur le site de RED sont tous proposés débloqués c'est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés avec n’importe quel autre opérateur. De plus, après avoir commandé votre téléphone, il sera expédié en 24h. Vous le recevrez donc très rapidement et pourrez profiter pleinement de ses performances.

Pourquoi choisir l’Oppo A94 en promotion chez RED by SFR ?

Avec le A94, Oppo a choisi de jouer dans la cours des grands. Ce modèle partage en effet beaucoup de caractéristiques avec le Galaxy A32 mais également avec le Xiaomi Mi 11 Lite 5G, le Google Pixel 4a 5G ou encore le OnePlus Nord. Pour connaître en détail nos impressions sur ce smartphone, consultez notre test de l’Oppo A94 5G.

L’A94 5G est équipé d’un écran Amoled de 6.43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Son écran est un peu plus petit que celui du Galaxy A32. Côté performance, il embarque une puce Mediatek Dimensity 800U épaulée par 8Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128Go extensible.

Pour la photo, il est doté d’un appareil photo avec 4 capteurs dont un principal grand-angle principal de 48 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels, un capteur avec macro de 2 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. De nuit comme de jour, il permet de réaliser de très beaux clichés. En ce qui concerne son autonomie, il est alimenté par une batterie de 4310 mAh compatible avec la charge rapide 30W.