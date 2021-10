La promo forfait mobile 80Go à 9.99€ de Free Mobile à saisir avant minuit

Si vous n'aviez pas encore craqué pour la série Free 80Go à moins de 10€ par mois, il est encore temps ! En effet, l'offre promotionnelle de Free Mobile prend fin ce soir à minuit. Venez la (re)découvrir dans cet article pour ne pas passer à côté !

Free Mobile et son offre promotionnelle à moins de 10€

Free Mobile avait lancé le 22 septembre dernier une nouvelle série Free offrant 80Go d'Internet en France pour la somme de 9,99€ par mois pendant 1 an !

Au-delà, cette série évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G. Ce dernier, au prix de 19,99€ par mois, vous permettra de profiter davantage de garanties telles qu'une enveloppe data plus élevée - voire illimitée - en 5G/4G en France comme à l'étranger, une liste plus exhaustive de pays inclus pour vos communications comme pour votre connexion ou encore le service Free Ligue 1.

Réservée à toute nouvelle souscription, la série Free Mobile est sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais. Pour en profiter, il vous faudra vous décider avant ce soir, minuit, et vous assurer de ne pas avoir été abonné au forfait Free au cours des 30 derniers jours.

Les garanties de la série Free 80Go

Free Mobile vous offre la possibilité de vous connecter à hauteur de 80Go lorsque vous êtes en France, mais également de profiter du Free WiFi en illimité. Lorsque vous voyagez à travers les pays européens ou au sein des départements d'outre-mer, vous pourrez utiliser jusqu'à 8Go !

En termes de communications, l'opérateur vous fait bénéficier de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages sans vous limiter en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM. Plus précisément, depuis la Métropole vous aurez l'opportunité de communiquer de la manière suivante :