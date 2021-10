Oppo Reno6 Pro : ce nouveau smartphone premium est déjà en promotion quelques jours seulement après sa sortie

Oppo a annoncé officiellement le lancement de son tout dernier smartphone haut de gamme l’Oppo Reno 6 Pro, il y a quelques jours seulement. A sa sortie le 9 septembre dernier, ce concurrent des derniers iPhone 13 ou Samsung Galaxy S21, était proposé au prix de 799.90€. Bonne nouvelle ce matin car nous l’avons repéré en promotion chez Amazon. Profitez vite de cette baisse de prix qui ne devrait pas durer très longtemps !

Le tout nouveau Oppo Reno6 Pro voit son prix chuter de façon inédite

Les enseignes n’ont pas fini de nous surprendre sur le prix des smartphones. A peine sortie et déjà en promotion ! A peine un mois après sa mise à disponibilité sur le marché le tout nouveau Oppo Reno6 Pro voit déjà son prix chuter de manière inédite. Il est possible de l’acheter en promotion. Pour profiter d’un tarif incroyable, c’est chez Amazon qu’il faut se rendre. Nous l’avons en effet repéré avec une remise immédiate de 50€. Il devient ainsi accessible à 749.90€ au lieu de 799.90€. A ce prix là, il n’y en aura pas pour tout le monde, alors n’hésitez pas trop.

Le modèle proposé dans cette offre promotionnelle est l’Oppo Reno6 Pro avec 256Go d’espace de stockage interne et une mémoire vive de 12Go. Il est de couleur grise. Un paiement en plusieurs fois vous est proposé par Amazon si vous le désirez en plus d’une livraison gratuite et rapide.

Oppo Reno6 Pro : pourquoi choisir ce smartphone premium?

Avec le Reno6 Pro, Oppo souhaite aller concurrencer les smartphones premium de chez Samsung, Apple et Xiaomi. Nous avons pu tester l’Oppo Reno6 classique faisant partie de cette même série. Nous l’avons trouvé très agréable à utiliser et nous apprécions son design très soigné. Il possède une très belle fiche technique. Il partage avec l’Oppo Reno6 Pro des caractéristiques communes mais ce dernier offre plus de puissance et de performance. Les gamers adoreront l’utiliser !

L’Oppo Reno6 Pro est équipé d’un écran Amoled de 6.55 pouces offrant une vitesse de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque une puce Snpadragon 870 épaulée par 12Go de mémoire vive, qui peuvent-être complétées virtuellement avec 7Go supplémentaires, ainsi que par un espace de stockage de 256Go. Sa puissance permet de faire de lui un vrai smartphone de gamer. Il pourra faire tourner les derniers jeux vidéo 3D sans aucune difficulté.

Son appareil photo est équipé de 4 capteurs dont un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 16 Mpx, un téléobjectif de 13 Mpx et un macro de 2 Mpx. Il possède également un capteur frontal de 32 Mpx pour la réalisation des selfies. Il est alimenté par une batterie puissante de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 65W.