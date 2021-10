Telecoms : SFR rachète deux opérateurs mobiles !

Le secteur des Télécoms a été mouvementé depuis juin dernier ! En effet, le groupe Altice France représenté par Patrick Drahi a racheté deux MVNO créés il y a près de vingt et trente ans : Prixtel et Coriolis. Retrouvez plus d'informations dans cet article.

Coriolis : une opération à 415 millions d'euros Altice France s'est offert le 20 septembre dernier l'ensemble du groupe Coriolis pour la somme de 415 millions d'euros. L'opération s'est déroulée en deux étapes avec un premier versement correspondant au "prix d'achat initial" d'un montant de 298 millions d'euros puis un second, chiffré à 117 millions d'euros. Créé en 1989, ce MVNO - opérateur de téléphonie mobile virtuel - comptabilisait près de 500 000 clients lors du rachat par le groupe de Patrick Drahi. Les abonnés de Coriolis seront dorénavant en interaction directe avec SFR et profiteront uniquement du réseau mobile SFR. Prixtel : une opération discrète Le groupe Altice France s'est également emparé du groupe Prixtel, mais contrairement à l'opération précédemment citée, celle-ci s'est réalisée dans la plus grande discrétion. En effet, aucun communiqué n'a été divulgué et peu de presses ont relayé l'information. Nous ignorons jusqu'à maintenant le montant du rachat de Prixtel par le groupe SFR, ces derniers n'ayant pas souhaité communiquer à ce sujet. Alors que le MVNO Prixtel permettait à ses abonnés de choisir le réseau mobile avec lequel il allait être affilié, depuis le début de l'été dernier, ce n'était plus le cas. Seul le réseau SFR était proposé. On peut aujourd’hui en comprendre les raisons ! L'opération aurait eu lieu le 25 juin dernier, selon Pierre Manière, journaliste à La Tribune. Elle permet au groupe de Patrick Drahi d'augmenter sa clientèle à hauteur de 300 000 abonnés, mais également de bénéficier des nombreuses boutiques présentes sur l'ensemble du territoire français.