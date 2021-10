Les détails techniques des capteurs photo du Google Pixel Pro en fuite

Le géant américain doit officiellement lever le voile sur les nouveaux smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Mais, avant l’heure, les caractéristiques techniques des capteurs photo du modèle le plus évolué ont fuité. En voici tous les détails.

Récemment, le Google Pixel 6 Pro se montrait dans une très courte vidéo, dévoilant s’il en était, son design confirmant les premières rumeurs à son sujet. Désormais, une nouvelle séquence animée présente les photos et les vidéos réalisées par le Pixel 6 Pro. Cette vidéo vient de M. Brandon Lee qui semble-t-il a réussi à se procurer un appareil de présérie auprès de l’un de ses contacts. On peut également y voir un aperçu de l’interface utilisateur de l’application Camera.

Un capteur de 50 mégapixels sera bien installé à l’arrière

Les informations EXIF des images produites par Google Photos mettent à jour le fait qu’elles ont été capturées grâce un capteur d’une résolution de 12,5 mégapixels ce qui corrobore avec les précédentes fuites qui affirmaient que le mobile de Google embarquerait un capteur de 50 mégapixels, produisant des clichés de 12,5 mégapixels grâce à la technologie bunning 4 en 1. L’idée ici n’est pas vraiment de mesurer la qualité des clichés obtenus ni même de les comparer avec d’autres images produites par d’autres smartphones de marques différentes, car s’agissant d’un modèle non définitif, les versions commerciales devraient être logiquement meilleures.

Les autres caractéristiques techniques attendues ?

Sinon, le Google Pixel 6 Pro est attendu avec un processeur Google Tenor développé avec Samsung qui est aussi en charge de la puce 5G. Il devrait y avoir un capteur de 12 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 4x qui accompagne le module principal de 50 mégapixels décrit plus haut. La caméra frontale devrait être dotée de 12 mégapixels.

L’écran serait sur une dalle AMOLED de 6,7 pouces incurvée et rafraîchie à 120 Hz avec une définition QHD+. L’appareil, comme le Google Pixel 6, aurait une puce UWB, ultra large bande, à l’instar des iPhone 12 et iPhone 13 et Samsung Galaxy Note 20 Ultra permettant de capter des objets connectés compatibles avec une extrême précision.

Enfin, le Google Pixel 6 Pro est attendu à un prix de 899 €. Rendez-vous le 19 octobre à 19h, heure de Paris pour vérifier ces informations.

